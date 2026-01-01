RSSHub 원클릭 설치.
소셜 미디어부터 GitHub를 넘어선 곳까지, 어떤 웹사이트든 구독 가능하게 만드는 오픈 소스 RSS 피드 생성기.
RSSHub용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
RSSHub 활용으로 만들 수 있는 것
RSSHub은 세계에서 가장 큰 오픈 소스 RSS 네트워크로, 네이티브 RSS 피드 제공을 중단한 플랫폼(Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub 등)을 위해 5,000개 이상의 경로를 지원합니다. 41,000개 이상의 GitHub 스타와 1,300명 이상의 개발자 기여를 통해, 개방형 웹을 구독 가능하게 유지하는 데 필수적인 솔루션이 되었습니다.
RSSHub을 자체 호스팅하면 콘텐츠 소비 습관이 비공개로 유지됩니다. 모든 피드 요청은 쿼리를 기록할 수 있는 공개 인스턴스가 아닌 사용자 자신의 서버에서 시작되기 때문입니다. Redis 캐싱은 자주 액세스하는 피드를 빠르게 유지하고 원본 웹사이트의 부하를 줄여줍니다.
RSSHub의 주요 특징
5,000개 이상의 콘텐츠 경로
소셜 미디어, 뉴스 사이트, GitHub, 전자상거래, 전문 출판물 등 수백 개의 플랫폼을 지원합니다. 페이지가 있는 곳이라면 RSSHub가 피드로 만들 수 있습니다.
소셜 미디어 피드
Instagram, Twitter, TikTok, YouTube에서 계정을 만들거나 타사 앱에 자격 증명 액세스 권한을 부여하지 않고 RSS 피드를 생성합니다.
레디스 캐싱
내장된 Redis 통합은 자주 액세스되는 경로에 대해 빠른 피드 응답을 제공하며, 원본 웹사이트에 대한 반복적인 요청을 줄여줍니다.
개인정보 보호 최우선 브라우징
피드 리더를 통해 모든 콘텐츠 소스를 팔로우하여 상업 플랫폼이나 애그리게이터 서비스에 독서 습관을 공유하지 않을 수 있습니다.
자동화 통합
RSSHub 피드를 n8n, Zapier 또는 Home Assistant에 연결하여 지원되는 모든 플랫폼에 새로운 콘텐츠가 게시될 때마다 워크플로우를 트리거하세요.
Hostinger에서 RSSHub을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.