RSSHub은 세계에서 가장 큰 오픈 소스 RSS 네트워크로, 네이티브 RSS 피드 제공을 중단한 플랫폼(Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub 등)을 위해 5,000개 이상의 경로를 지원합니다. 41,000개 이상의 GitHub 스타와 1,300명 이상의 개발자 기여를 통해, 개방형 웹을 구독 가능하게 유지하는 데 필수적인 솔루션이 되었습니다.

RSSHub을 자체 호스팅하면 콘텐츠 소비 습관이 비공개로 유지됩니다. 모든 피드 요청은 쿼리를 기록할 수 있는 공개 인스턴스가 아닌 사용자 자신의 서버에서 시작되기 때문입니다. Redis 캐싱은 자주 액세스하는 피드를 빠르게 유지하고 원본 웹사이트의 부하를 줄여줍니다.