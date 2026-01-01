OpenVPN Access Server 원클릭 설치
웹 관리 콘솔, 셀프 서비스 클라이언트 포털, 그리고 모든 주요 플랫폼을 지원하는 엔터프라이즈급 SSL VPN 서버입니다.
OpenVPN Access Server용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OpenVPN Access Server 활용으로 만들 수 있는 것
OpenVPN Access Server는 검증된 오픈소스 OpenVPN 프로토콜을 기반으로 구축된 상업용 VPN 솔루션입니다. 강력한 웹 기반 관리 인터페이스, 자동화된 클라이언트 구성 및 다단계 인증을 추가하여 모든 조직이 안전한 VPN을 배포할 수 있도록 합니다. 두 개의 무료 동시 연결이 기본으로 제공되며, 더 큰 팀을 위한 라이선스도 이용 가능합니다.
자체 VPS에 Access Server를 자체 호스팅하면 전용 고정 IP 주소, 암호화 키 및 액세스 정책에 대한 완전한 제어 권한, 그리고 다른 조직과 공유되지 않는 인프라를 제공합니다. 호스팅된 VPN 서비스와 달리 귀하의 트래픽은 제3자를 거치지 않으므로 엄격한 보안 또는 규정 준수 요구 사항이 있는 기업에 적합한 선택입니다.
OpenVPN Access Server의 주요 특징
웹 관리자 콘솔
사용자, 인증, 네트워킹 및 고급 VPN 설정을 명령줄을 건드리지 않고도 포괄적인 브라우저 기반 인터페이스를 통해 구성합니다.
원클릭 클라이언트 다운로드
셀프 서비스 클라이언트 포털을 통해 사용자는 Windows, macOS, Linux, iOS, Android용 사전 구성된 VPN 클라이언트를 한 번의 클릭으로 다운로드할 수 있습니다.
유연한 인증
로컬 계정, LDAP, RADIUS, SAML, PAM을 지원하여 Access Server가 기존 ID 인프라와 중복 사용자 관리 없이 통합됩니다.
세분화된 접근 제어
사용자별 및 그룹별 네트워크 정책을 통해 각 사용자가 접근할 수 있는 리소스를 제한하고, 네트워크 전반에 걸쳐 최소 권한 액세스를 적용할 수 있습니다.
스플릿 터널링
특정 트래픽만 VPN을 통해 라우팅하고 다른 트래픽은 로컬 연결을 직접 사용하도록 하여, 원격 근무자를 위한 보안과 성능의 균형을 맞춥니다.
Hostinger에서 OpenVPN Access Server을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.