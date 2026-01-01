OpenVPN Access Server는 검증된 오픈소스 OpenVPN 프로토콜을 기반으로 구축된 상업용 VPN 솔루션입니다. 강력한 웹 기반 관리 인터페이스, 자동화된 클라이언트 구성 및 다단계 인증을 추가하여 모든 조직이 안전한 VPN을 배포할 수 있도록 합니다. 두 개의 무료 동시 연결이 기본으로 제공되며, 더 큰 팀을 위한 라이선스도 이용 가능합니다.

자체 VPS에 Access Server를 자체 호스팅하면 전용 고정 IP 주소, 암호화 키 및 액세스 정책에 대한 완전한 제어 권한, 그리고 다른 조직과 공유되지 않는 인프라를 제공합니다. 호스팅된 VPN 서비스와 달리 귀하의 트래픽은 제3자를 거치지 않으므로 엄격한 보안 또는 규정 준수 요구 사항이 있는 기업에 적합한 선택입니다.