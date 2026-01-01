Hoppscotch 원클릭 설치.
REST, GraphQL, WebSocket 및 실시간 팀 협업을 지원하는 오픈 소스 API 개발 플랫폼.
Hoppscotch용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Hoppscotch 활용으로 만들 수 있는 것
Hoppscotch는 현대적이고 가벼운 API 개발 및 테스트 플랫폼으로, 요청 구축 및 테스트부터 팀과 컬렉션 문서화 및 공유에 이르기까지 전체 API 수명 주기를 다룹니다. 단일 인터페이스에서 REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events 및 WebRTC를 지원하며, 환경 변수, 사전 요청 스크립트, 그리고 OAuth 2.0을 포함한 고급 인증 옵션을 제공합니다.
VPS에 Hoppscotch를 자체 호스팅하면 모든 API 키, 요청 페이로드 및 팀 작업 공간 데이터를 인프라에 완전히 보관하여 클라우드 기반 API 클라이언트의 데이터 개인 정보 보호 문제를 제거하고 팀이 성장함에 따라 사용자별 구독 비용을 없앨 수 있습니다.
Hoppscotch의 주요 특징
다중 프로토콜 테스트
단일 통합 인터페이스에서 REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events 및 WebRTC 연결을 테스트하세요.
팀 워크스페이스
개인 인프라를 벗어나지 않고 공유 작업 공간에서 팀원들과 컬렉션을 공유하고 실시간으로 협업할 수 있습니다.
고급 인증
OAuth 2.0, 베어러 토큰, 기본 인증 및 API 키에 대한 내장 지원은 거의 모든 인증 방식을 지원합니다.
환경 변수
수동으로 요청 매개변수를 편집할 필요 없이 개발, 스테이징 및 프로덕션 환경 간을 즉시 전환할 수 있습니다.
컬렉션 관리
Postman 및 OpenAPI 형식의 가져오기 및 내보내기를 지원하는 버전 관리 컬렉션으로 요청을 정리합니다.
Hostinger에서 Hoppscotch을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.