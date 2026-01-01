Hoppscotch는 현대적이고 가벼운 API 개발 및 테스트 플랫폼으로, 요청 구축 및 테스트부터 팀과 컬렉션 문서화 및 공유에 이르기까지 전체 API 수명 주기를 다룹니다. 단일 인터페이스에서 REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events 및 WebRTC를 지원하며, 환경 변수, 사전 요청 스크립트, 그리고 OAuth 2.0을 포함한 고급 인증 옵션을 제공합니다.

VPS에 Hoppscotch를 자체 호스팅하면 모든 API 키, 요청 페이로드 및 팀 작업 공간 데이터를 인프라에 완전히 보관하여 클라우드 기반 API 클라이언트의 데이터 개인 정보 보호 문제를 제거하고 팀이 성장함에 따라 사용자별 구독 비용을 없앨 수 있습니다.