Colanode 원클릭 설치
하나의 워크스페이스에서 채팅, 페이지, 데이터베이스를 결합한 Slack 및 Notion의 로컬 우선 오픈 소스 대안입니다.
Colanode용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Colanode 활용으로 만들 수 있는 것
Colanode는 로컬 우선 아키텍처를 기반으로 구축된 올인원 오픈소스 협업 작업 공간입니다. 실시간 팀 채팅, 리치 텍스트 페이지 및 위키, 테이블, 칸반, 캘린더 보기가 가능한 맞춤형 데이터베이스, 파일 관리 기능을 결합하여 Slack 및 Notion과 동일한 기능을 사용자가 완벽하게 제어하는 단일 도구에서 제공합니다.
모든 변경 사항은 먼저 로컬 SQLite 데이터베이스에 저장된 다음 백그라운드에서 서버와 동기화되므로, 불안정한 연결에서도 앱이 반응성을 유지하고 오프라인에서도 계속 작동합니다. 페이지 및 데이터베이스 레코드에 대한 동시 편집은 Yjs 기반 CRDT로 병합되어 팀원이 동시에 편집할 때 발생하는 충돌을 제거합니다. 셀프 호스팅을 통해 모든 메시지, 문서 및 파일을 사용자당 비용 없이 소유한 인프라에 보관할 수 있습니다.
Colanode의 주요 특징
로컬 우선 동기화
변경 사항은 먼저 로컬 SQLite 데이터베이스에 기록되며 백그라운드에서 동기화됩니다. 따라서 앱은 오프라인 상태에서도 빠르게 유지되며 서버가 다시 연결될 때 자동으로 복구됩니다.
실시간 팀 채팅
영구 채널 및 다이렉트 메시지는 문서 및 프로젝트 데이터와 함께 팀 대화를 동일한 작업 공간에서 정리된 상태로 유지합니다.
리치 텍스트 페이지
문서, 위키, 노트를 위한 블록 기반 에디터로, Notion과 유사하며, 임베드, 코드 블록, 중첩된 페이지 계층 구조를 통해 구조화된 지식 관리를 제공합니다.
사용자 정의 데이터베이스
사용자 지정 필드로 정보를 구성하고 테이블, 칸반, 캘린더 보기 간에 전환하여 별도의 프로젝트 추적기 또는 스프레드시트 도구의 필요성을 대체합니다.
충돌 없는 편집
Yjs 기반 CRDT는 여러 사람이 동일한 페이지나 레코드를 동시에 편집할 수 있도록 하며, 변경 사항을 덮어쓰거나 수동으로 충돌을 해결할 필요가 없습니다.
Hostinger에서 Colanode을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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