Colanode는 로컬 우선 아키텍처를 기반으로 구축된 올인원 오픈소스 협업 작업 공간입니다. 실시간 팀 채팅, 리치 텍스트 페이지 및 위키, 테이블, 칸반, 캘린더 보기가 가능한 맞춤형 데이터베이스, 파일 관리 기능을 결합하여 Slack 및 Notion과 동일한 기능을 사용자가 완벽하게 제어하는 단일 도구에서 제공합니다.

모든 변경 사항은 먼저 로컬 SQLite 데이터베이스에 저장된 다음 백그라운드에서 서버와 동기화되므로, 불안정한 연결에서도 앱이 반응성을 유지하고 오프라인에서도 계속 작동합니다. 페이지 및 데이터베이스 레코드에 대한 동시 편집은 Yjs 기반 CRDT로 병합되어 팀원이 동시에 편집할 때 발생하는 충돌을 제거합니다. 셀프 호스팅을 통해 모든 메시지, 문서 및 파일을 사용자당 비용 없이 소유한 인프라에 보관할 수 있습니다.