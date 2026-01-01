Daptin 원클릭 설치 및 배포
자동 생성된 REST 및 GraphQL API를 통해 모든 데이터 모델을 노출하는 오픈 소스 헤드리스 CMS입니다.
Daptin용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Daptin 활용으로 만들 수 있는 것
Daptin은 모든 데이터 모델을 완전한 REST 및 GraphQL API로 전환하는 오픈 소스 백엔드 서비스이며, 사용자 인증, 역할 기반 권한 및 내장된 상태 머신을 포함합니다. 엔드포인트 핸들러를 작성하는 대신 YAML 또는 JSON으로 엔티티와 관계를 정의하면 Daptin이 전체 CRUD 인터페이스, 대시보드 및 OpenAPI 사양을 자동으로 생성합니다.
자체 VPS에 Daptin을 자체 호스팅하면 사용자 기록, OAuth 자격 증명 및 업로드된 자산을 요청당 수수료 없이 완전히 제어할 수 있습니다. 단일 바이너리 배포는 SQLite, PostgreSQL 및 MySQL에 대한 내장 지원과 클라우드 동기화 파일 열을 위한 rclone 기반 스토리지 어댑터, 그리고 기능을 선택적으로 활성화하기 위한 통합 마켓플레이스 패키지를 포함합니다.
Daptin의 주요 특징
자동 생성된 API
YAML 또는 JSON으로 엔티티를 정의하면 Daptin이 즉시 REST 엔드포인트, GraphQL 스키마 및 OpenAPI 사양을 핸들러 코드 없이 노출합니다.
다중 데이터베이스 백엔드
빠른 시작을 위해 동일한 Daptin 인스턴스를 SQLite에서 실행하거나, 모델 정의를 한 줄도 변경하지 않고 PostgreSQL 및 MySQL로 확장할 수 있습니다.
인증 및 권한
내장된 사용자 관리, OAuth2 소셜 로그인, JWT 인증, 그리고 세분화된 행별 권한을 통해 별도의 ID 서비스가 필요 없어집니다.
액션 및 상태 머신
Daptin 내에서 액션 체인 및 유한 상태 머신을 사용하여 비즈니스 워크플로우를 직접 모델링하여, 일반적인 CRUD 오케스트레이션을 위한 사용자 지정 서버 코드를 대체합니다.
클라우드 스토리지 동기화
자산 컬럼은 rclone 기반 제공업체를 통해 파일을 저장하며, S3, Google Drive, Dropbox 및 수십 가지 다른 백엔드에 업로드를 즉시 동기화할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 Daptin을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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