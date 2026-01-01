Daptin은 모든 데이터 모델을 완전한 REST 및 GraphQL API로 전환하는 오픈 소스 백엔드 서비스이며, 사용자 인증, 역할 기반 권한 및 내장된 상태 머신을 포함합니다. 엔드포인트 핸들러를 작성하는 대신 YAML 또는 JSON으로 엔티티와 관계를 정의하면 Daptin이 전체 CRUD 인터페이스, 대시보드 및 OpenAPI 사양을 자동으로 생성합니다.

자체 VPS에 Daptin을 자체 호스팅하면 사용자 기록, OAuth 자격 증명 및 업로드된 자산을 요청당 수수료 없이 완전히 제어할 수 있습니다. 단일 바이너리 배포는 SQLite, PostgreSQL 및 MySQL에 대한 내장 지원과 클라우드 동기화 파일 열을 위한 rclone 기반 스토리지 어댑터, 그리고 기능을 선택적으로 활성화하기 위한 통합 마켓플레이스 패키지를 포함합니다.