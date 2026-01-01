LibrePhotos 원클릭 설치.
전체 컬렉션을 위한 자동 얼굴 인식, 객체 감지 및 AI 기반 검색 기능을 갖춘 자체 호스팅 사진 관리.
LibrePhotos용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
LibrePhotos 활용으로 만들 수 있는 것
LibrePhotos는 AI 기반의 정리 기능을 개인 사진 라이브러리에 제공하는 자체 호스팅 오픈소스 사진 관리 플랫폼입니다. 구글 포토나 아이클라우드와 달리, 모든 이미지는 사용자 자신의 서버에 저장됩니다. 업로드 제한, 구독료, 그리고 추억에 대한 제3자 접근이 없습니다. 수동 태그 없이 어떤 이미지든 찾을 수 있도록 얼굴 인식, 장면 감지, 의미론적 검색을 통해 사진을 자동으로 처리합니다.
VPS에 LibrePhotos를 자체 호스팅하면 가장 개인적인 데이터에 대한 완전한 제어 권한을 가질 수 있습니다. 모든 ML 처리는 로컬에서 실행됩니다. 얼굴 클러스터링, 역지오코딩, 객체 감지가 외부 AI 서비스 호출 없이 사용자 서버에서 이루어집니다. 클라우드 사진 서비스에서 마이그레이션하거나 개인 가족 아카이브를 구축하든, LibrePhotos는 세련되고 기능이 완벽한 대안을 제공합니다.
LibrePhotos의 주요 특징
얼굴 인식
전체 라이브러리에서 얼굴을 자동으로 클러스터링하여 한 번만 사람을 태그하면 그들이 등장하는 모든 사진을 즉시 찾을 수 있습니다.
AI 기반 사진 검색
기기 내 머신러닝을 사용하여 사물, 장면, 설명으로 사진을 검색할 수 있습니다. 클라우드 API는 필요하지 않습니다.
자동 사진 정리
이벤트 기반 그룹화, 역지오코딩 및 EXIF 메타데이터 추출 기능을 갖춘 타임라인 및 앨범 보기를 통해 수동 작업 없이 라이브러리를 정리할 수 있습니다.
다중 사용자 지원
사진 서버를 가족 구성원과 공유하고, 각자 자신만의 라이브러리, 얼굴 인식 범위 및 접근 제어를 사용할 수 있습니다.
RAW 및 비디오 지원
RAW 파일, HEIC/HEIF 형식, 동영상은 물론 표준 JPEG까지 처리하며, 전체 이미지 품질과 메타데이터를 보존합니다.
Hostinger에서 LibrePhotos을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.