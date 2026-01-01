LibrePhotos는 AI 기반의 정리 기능을 개인 사진 라이브러리에 제공하는 자체 호스팅 오픈소스 사진 관리 플랫폼입니다. 구글 포토나 아이클라우드와 달리, 모든 이미지는 사용자 자신의 서버에 저장됩니다. 업로드 제한, 구독료, 그리고 추억에 대한 제3자 접근이 없습니다. 수동 태그 없이 어떤 이미지든 찾을 수 있도록 얼굴 인식, 장면 감지, 의미론적 검색을 통해 사진을 자동으로 처리합니다.

VPS에 LibrePhotos를 자체 호스팅하면 가장 개인적인 데이터에 대한 완전한 제어 권한을 가질 수 있습니다. 모든 ML 처리는 로컬에서 실행됩니다. 얼굴 클러스터링, 역지오코딩, 객체 감지가 외부 AI 서비스 호출 없이 사용자 서버에서 이루어집니다. 클라우드 사진 서비스에서 마이그레이션하거나 개인 가족 아카이브를 구축하든, LibrePhotos는 세련되고 기능이 완벽한 대안을 제공합니다.