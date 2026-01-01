원클릭 설치로 StarRocks 배포.
페타바이트 규모 데이터에서 초고속 쿼리를 위해 설계된 고성능 분석 데이터베이스.
StarRocks용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
StarRocks 활용으로 만들 수 있는 것
StarRocks는 대규모 병렬 처리(MPP) 아키텍처와 완전 벡터화된 실행 엔진을 통해 1초 미만의 쿼리 응답을 제공하는 차세대 분석 데이터 웨어하우스입니다. 실시간 분석, 다차원 분석 및 높은 동시성 워크로드를 위해 설계되었으며, 쿼리 속도 저하 없이 기가바이트에서 페타바이트에 이르는 데이터 세트를 처리합니다. 지능형 구체화된 뷰는 데이터 수집 시 자동 새로 고침되며 쿼리 시 투명하게 선택되고, 완전 맞춤형 비용 기반 옵티마이저는 복잡한 조인 및 집계 전반에 걸쳐 효율적인 실행 계획을 보장합니다.
MySQL 프로토콜과 와이어 호환되는 StarRocks는 Apache Superset, Grafana, Tableau와 같은 BI 도구에 추가 드라이버 없이 기본적으로 연결됩니다. Apache Hive, Iceberg, Delta Lake, Hudi를 포함한 외부 데이터 레이크에 대한 직접 쿼리를 지원하며, Kafka, Flink, Spark와 통합되어 스트리밍 수집을 지원합니다. 이 모든 것은 사용자가 완벽하게 제어하는 단일 자체 호스팅 인스턴스에서 이루어집니다.
StarRocks의 주요 특징
1초 미만 쿼리
벡터화된 실행 엔진과 지능형 비용 기반 최적화 프로그램은 사전 집계 또는 데이터 큐빙 없이 대규모 데이터 세트에서 1초 미만 분석을 제공합니다.
실시간 수집
기본 키 모델은 높은 처리량의 업서트 및 포인트 조회를 지원하여 대규모 동시 데이터 수집 및 쿼리 실행을 가능하게 합니다.
데이터 레이크 쿼리
외부 카탈로그를 사용하여 Apache Hive, Iceberg, Delta Lake 및 Hudi 테이블을 직접 쿼리합니다. — 데이터 마이그레이션 또는 ETL 파이프라인이 필요하지 않습니다.
MySQL 호환
추가 드라이버 없이 표준 MySQL 프로토콜을 사용하여 모든 MySQL 클라이언트, BI 도구 또는 데이터 파이프라인을 StarRocks에 직접 연결할 수 있습니다.
구체화된 뷰
지능형 구체화된 뷰는 데이터 변경 시 자동으로 새로 고침되며, 쿼리 시 투명하게 재사용되어 대시보드 및 보고서의 속도를 높입니다.
Hostinger에서 StarRocks을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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