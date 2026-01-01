StarRocks는 대규모 병렬 처리(MPP) 아키텍처와 완전 벡터화된 실행 엔진을 통해 1초 미만의 쿼리 응답을 제공하는 차세대 분석 데이터 웨어하우스입니다. 실시간 분석, 다차원 분석 및 높은 동시성 워크로드를 위해 설계되었으며, 쿼리 속도 저하 없이 기가바이트에서 페타바이트에 이르는 데이터 세트를 처리합니다. 지능형 구체화된 뷰는 데이터 수집 시 자동 새로 고침되며 쿼리 시 투명하게 선택되고, 완전 맞춤형 비용 기반 옵티마이저는 복잡한 조인 및 집계 전반에 걸쳐 효율적인 실행 계획을 보장합니다.

MySQL 프로토콜과 와이어 호환되는 StarRocks는 Apache Superset, Grafana, Tableau와 같은 BI 도구에 추가 드라이버 없이 기본적으로 연결됩니다. Apache Hive, Iceberg, Delta Lake, Hudi를 포함한 외부 데이터 레이크에 대한 직접 쿼리를 지원하며, Kafka, Flink, Spark와 통합되어 스트리밍 수집을 지원합니다. 이 모든 것은 사용자가 완벽하게 제어하는 단일 자체 호스팅 인스턴스에서 이루어집니다.