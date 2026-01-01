Pterodactyl은 전 세계 호스팅 제공업체와 게임 커뮤니티에서 신뢰받는 선도적인 오픈 소스 게임 서버 관리 패널입니다. 각 게임 서버는 자체 Docker 컨테이너에서 실행되어 리소스 충돌을 방지하고, 손상된 서버가 동일한 머신의 다른 서버에 영향을 미치지 않도록 합니다. 최신 React 기반 인터페이스는 서버 소유자에게 실시간 콘솔 액세스, 파일 관리, 백업 예약 및 리소스 모니터링을 제공합니다.

Pterodactyl을 자체 호스팅하면 관리형 호스팅 플랫폼에서 부과하는 서버당 요금을 없애고, 관리자에게 브랜딩, 인증 통합 및 지원되지 않는 게임을 위한 사용자 지정 에그에 대한 완전한 제어 권한을 부여합니다. 이 배포에는 MariaDB 및 Redis를 사용하는 패널이 포함됩니다. Wings는 게임 서버가 실행될 노드에 별도로 설치해야 합니다.