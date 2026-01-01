Pterodactyl 원클릭 설치 배포.
Docker 격리, 실시간 콘솔 및 수백 가지 게임을 지원하는 오픈 소스 게임 서버 관리 패널.
Pterodactyl용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Pterodactyl 활용으로 만들 수 있는 것
Pterodactyl은 전 세계 호스팅 제공업체와 게임 커뮤니티에서 신뢰받는 선도적인 오픈 소스 게임 서버 관리 패널입니다. 각 게임 서버는 자체 Docker 컨테이너에서 실행되어 리소스 충돌을 방지하고, 손상된 서버가 동일한 머신의 다른 서버에 영향을 미치지 않도록 합니다. 최신 React 기반 인터페이스는 서버 소유자에게 실시간 콘솔 액세스, 파일 관리, 백업 예약 및 리소스 모니터링을 제공합니다.
Pterodactyl을 자체 호스팅하면 관리형 호스팅 플랫폼에서 부과하는 서버당 요금을 없애고, 관리자에게 브랜딩, 인증 통합 및 지원되지 않는 게임을 위한 사용자 지정 에그에 대한 완전한 제어 권한을 부여합니다. 이 배포에는 MariaDB 및 Redis를 사용하는 패널이 포함됩니다. Wings는 게임 서버가 실행될 노드에 별도로 설치해야 합니다.
Pterodactyl의 주요 특징
도커 격리
모든 게임 서버는 자체 컨테이너에서 실행되어 리소스 충돌을 방지하고, 서버가 손상되더라도 호스트 시스템을 안전하게 유지합니다.
실시간 콘솔
웹소켓 기반 웹 콘솔은 플레이어와 관리자가 브라우저에서 직접 서버 출력 및 명령에 실시간으로 액세스할 수 있도록 제공합니다.
자동 백업
내장된 백업 스케줄링은 서버 스냅샷을 S3 호환 스토리지에 저장하여 수동 개입 없이 게임 월드 데이터를 보호합니다.
다중 노드 스케일링
단일 패널에서 여러 물리적 머신에 분산된 게임 서버를 관리하고, 수요 증가에 따라 Wings 노드를 추가하여 용량을 확장합니다.
커뮤니티 계란
수백 개의 커뮤니티 기여 에그가 마인크래프트, Rust, ARK, 카운터 스트라이크 등 다양한 게임을 지원하며, 몇 초 만에 지원되는 모든 게임을 배포할 수 있습니다.
Hostinger에서 Pterodactyl을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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