Posterizarr는 Plex, Jellyfin 또는 Emby 라이브러리를 위한 아름답고 텍스트 없는 포스터, 배경 및 타이틀 카드를 생성하는 오픈 소스 자동화 도구입니다. Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex 및 IMDb에서 아트워크를 가져와 사용자 지정 오버레이, 글꼴 및 텍스트 규칙을 적용하여 모든 영화, 프로그램 및 시즌이 라이브러리 전체에서 일관되게 보이도록 합니다.

VPS에 Posterizarr를 자체 호스팅하면 수천 개의 항목에 걸쳐 무인 대량 아트워크 생성을 위한 안정적인 가동 시간과 전용 대역폭을 제공합니다. 포함된 웹 UI를 통해 브라우저에서 설정을 관리하고, 진행 상황을 모니터링하며, 실행을 트리거할 수 있으며, Tautulli, Sonarr 및 Radarr와의 통합은 새 릴리스가 라이브러리에 추가되는 즉시 세련되게 보이도록 합니다.