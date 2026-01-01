Posterizarr 원클릭 설치 배포
Plex, Jellyfin 및 Emby용 자동 포스터 생성기로, TMDB, Fanart 및 TVDB에서 아트워크를 가져와 오버레이합니다.
Posterizarr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Posterizarr 활용으로 만들 수 있는 것
Posterizarr는 Plex, Jellyfin 또는 Emby 라이브러리를 위한 아름답고 텍스트 없는 포스터, 배경 및 타이틀 카드를 생성하는 오픈 소스 자동화 도구입니다. Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex 및 IMDb에서 아트워크를 가져와 사용자 지정 오버레이, 글꼴 및 텍스트 규칙을 적용하여 모든 영화, 프로그램 및 시즌이 라이브러리 전체에서 일관되게 보이도록 합니다.
VPS에 Posterizarr를 자체 호스팅하면 수천 개의 항목에 걸쳐 무인 대량 아트워크 생성을 위한 안정적인 가동 시간과 전용 대역폭을 제공합니다. 포함된 웹 UI를 통해 브라우저에서 설정을 관리하고, 진행 상황을 모니터링하며, 실행을 트리거할 수 있으며, Tautulli, Sonarr 및 Radarr와의 통합은 새 릴리스가 라이브러리에 추가되는 즉시 세련되게 보이도록 합니다.
Posterizarr의 주요 특징
전체 웹 UI
JSON 파일을 수동으로 편집하는 대신, 최신 브라우저 인터페이스를 통해 설정을 관리하고, 활동을 모니터링하며, 포스터 실행을 트리거할 수 있습니다.
Plex, Jellyfin, Emby
세 가지 주요 미디어 서버 모두를 위한 아트워크를 생성하고, 이식성을 위해 Kometa 호환 폴더 구조로 자산을 작성합니다.
다중 소스 아트워크
Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex, IMDb에서 이미지를 가져와 모든 타이틀이 고해상도, 텍스트 없는 원본 아트워크를 찾을 수 있도록 합니다.
맞춤형 오버레이 및 텍스트
자신만의 글꼴, 색상, 그라데이션 및 텍스트 규칙을 적용하여 영화, 프로그램, 시즌 전반에 걸쳐 통일된 포스터 스타일을 만드세요.
Arr stack 통합
Tautulli, Sonarr, Radarr에서 자동으로 트리거가 실행되어, 새로운 릴리스가 추가되는 즉시 일치하는 포스터를 얻습니다.
백업 및 수동 자산
자산 백업 및 수동으로 선별된 아트워크를 위한 전용 볼륨은 재구축 및 업데이트 전반에 걸쳐 맞춤형 포스터를 안전하게 유지합니다.
Hostinger에서 Posterizarr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.