Chroma 원클릭 설치로 배포
AI 애플리케이션, 시맨틱 검색 및 검색 증강 생성 파이프라인을 위한 오픈 소스 벡터 데이터베이스
Chroma용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Chroma 활용으로 만들 수 있는 것
Chroma는 고차원 벡터 임베딩을 저장, 인덱싱 및 쿼리해야 하는 AI 애플리케이션을 위해 특별히 제작된 오픈 소스 임베딩 데이터베이스입니다. LangChain, LlamaIndex 및 OpenAI SDK와 기본적으로 통합되어 맞춤형 벡터 인프라를 구축할 필요 없이 모든 애플리케이션에 시맨틱 검색 및 검색 증강 생성(RAG) 기능을 추가하는 가장 빠른 방법입니다.
VPS에 Chroma를 자체 호스팅하면 임베딩, 문서 데이터 및 쿼리 패턴을 직접 제어할 수 있으며, 쿼리당 요금 없이 컬렉션이 확장됨에 따라 리소스를 유연하게 조정할 수 있습니다.
Chroma의 주요 특징
RAG Pipeline 준비됨
LLM 애플리케이션을 위한 검색 계층으로 설계되어, 최소한의 통합 작업으로 모델 응답을 자체 문서에 기반할 수 있습니다.
프레임워크 통합
LangChain, LlamaIndex 및 OpenAI SDK에 대한 기본 지원은 기존 AI 코드가 몇 줄의 구성만으로 Chroma에 연결될 수 있음을 의미합니다.
메타데이터 필터링
벡터 유사성 검색과 구조화된 메타데이터 필터를 결합하여 후처리 없이 날짜, 카테고리 또는 사용자 지정 속성으로 결과 범위를 좁힐 수 있습니다.
여러 거리 측정 기준
정확한 결과를 얻으려면 임베딩 모델이 훈련된 메트릭과 일치하도록 컬렉션별로 코사인 유사도, L2 거리 또는 내적을 선택하세요.
지속형 저장소
임베딩과 인덱스는 재시작 및 업데이트 후에도 유지되므로, 모든 배포 변경 후 문서를 다시 수집할 필요 없이 지식 기반이 손상되지 않고 그대로 유지됩니다.
Hostinger에서 Chroma을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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