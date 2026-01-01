Chroma는 고차원 벡터 임베딩을 저장, 인덱싱 및 쿼리해야 하는 AI 애플리케이션을 위해 특별히 제작된 오픈 소스 임베딩 데이터베이스입니다. LangChain, LlamaIndex 및 OpenAI SDK와 기본적으로 통합되어 맞춤형 벡터 인프라를 구축할 필요 없이 모든 애플리케이션에 시맨틱 검색 및 검색 증강 생성(RAG) 기능을 추가하는 가장 빠른 방법입니다.

VPS에 Chroma를 자체 호스팅하면 임베딩, 문서 데이터 및 쿼리 패턴을 직접 제어할 수 있으며, 쿼리당 요금 없이 컬렉션이 확장됨에 따라 리소스를 유연하게 조정할 수 있습니다.