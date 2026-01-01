Convoy는 수백만 개의 웹훅 이벤트를 대규모로 안전하게 수집, 유지, 디버그, 전송 및 관리하도록 구축된 오픈 소스 클라우드 네이티브 웹훅 게이트웨이입니다. 고객에게 이벤트를 보내거나 타사로부터 이벤트를 받는 엔지니어링 팀을 위해 설계되었으며, 안정적인 웹훅 인프라 구축의 운영상 어려움(자동 재시도, 서명 확인, 데드 레터 처리, 모든 전송을 검사하기 위한 완벽한 관리 대시보드)을 해결합니다.

Convoy를 자체 호스팅하면 이벤트 페이로드, 고객 엔드포인트 및 전송 로그가 VPS 내에 유지되며, 이벤트당 가격이 없고 트래픽에 대한 타사 가시성도 없습니다. PostgreSQL과 Redis는 사전 구성되어 제공되므로 게이트웨이는 첫 배포부터 프로덕션 웹훅 워크로드를 처리할 준비가 되어 있습니다.