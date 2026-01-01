Convoy 원클릭 설치.
수백만 개의 웹훅 이벤트를 수집, 저장, 디버그하고 안정적으로 전달하는 클라우드 네이티브 오픈 소스 웹훅 게이트웨이입니다.
Convoy용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Convoy 활용으로 만들 수 있는 것
Convoy는 수백만 개의 웹훅 이벤트를 대규모로 안전하게 수집, 유지, 디버그, 전송 및 관리하도록 구축된 오픈 소스 클라우드 네이티브 웹훅 게이트웨이입니다. 고객에게 이벤트를 보내거나 타사로부터 이벤트를 받는 엔지니어링 팀을 위해 설계되었으며, 안정적인 웹훅 인프라 구축의 운영상 어려움(자동 재시도, 서명 확인, 데드 레터 처리, 모든 전송을 검사하기 위한 완벽한 관리 대시보드)을 해결합니다.
Convoy를 자체 호스팅하면 이벤트 페이로드, 고객 엔드포인트 및 전송 로그가 VPS 내에 유지되며, 이벤트당 가격이 없고 트래픽에 대한 타사 가시성도 없습니다. PostgreSQL과 Redis는 사전 구성되어 제공되므로 게이트웨이는 첫 배포부터 프로덕션 웹훅 워크로드를 처리할 준비가 되어 있습니다.
Convoy의 주요 특징
안정적인 배송
자동 지수 및 선형 재시도 전략은 고객 엔드포인트에서 발생하는 일시적인 실패로 인해 웹훅 이벤트가 손실되는 것을 방지합니다.
서명 확인
HMAC으로 발신 요청에 서명하고 수신 웹훅을 확인하여 모든 이벤트를 발신자와 수신자가 신뢰할 수 있도록 합니다.
관리자 대시보드
사용자 지정 디버깅 도구를 작성할 필요 없이 내장된 UI에서 모든 웹훅 전송을 검사하고, 필터링하며, 다시 재생할 수 있습니다.
양방향 게이트웨이
고객에게 발신하는 퍼블리셔 역할과 타사 웹훅을 안전하게 수신하는 수신 게이트웨이 역할을 모두 수행합니다.
확장 가능한 작업자
별도의 웹 및 에이전트 프로세스를 통해 이벤트 볼륨이 증가함에 따라 수집 및 전달 처리량을 독립적으로 확장할 수 있습니다.
셀프 호스팅 데이터
웹훅 페이로드, 엔드포인트 보안 비밀 및 전송 기록은 이벤트당 SaaS 수수료 없이 인프라에 유지됩니다.
Hostinger에서 Convoy을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.