eKuiper 원클릭 설치 배포
엣지에서 IoT 데이터에 대한 실시간 스트림 분석을 위한 경량 SQL 및 규칙 엔진.
eKuiper용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
eKuiper 활용으로 만들 수 있는 것
LF Edge eKuiper는 리소스가 제한된 엣지 디바이스에 실시간 스트림 처리 및 규칙 기반 분석 기능을 제공하는 Linux Foundation Edge 프로젝트입니다. 약 10MB의 작은 설치 공간으로, MQTT 브로커, HTTP 엔드포인트, Kafka, 파일 소스 및 수십 가지 다른 프로토콜에서 데이터를 수집한 다음, 익숙한 SQL 구문 또는 시각적인 드래그 앤 드롭 규칙 편집기를 사용하여 즉시 변환합니다.
자체 VPS에 eKuiper를 자체 호스팅하면 전체 IoT 분석 파이프라인을 직접 제어할 수 있습니다. 센서 데이터, 비즈니스 규칙 및 머신러닝 추론은 메시지당 클라우드 요금이나 업스트림 종속성 없이 사용자가 소유한 인프라에 유지됩니다. 이 템플릿은 eKuiper 엔진과 시각적 스트림 및 규칙 작성을 위한 공식 웹 기반 관리자 UI를 함께 제공합니다.
eKuiper의 주요 특징
SQL 스트림 처리
사용자 지정 Go 또는 Java 코드를 작성하는 대신 ANSI SQL 구문을 사용하여 실시간 IoT 스트림을 필터링하고, 집계하고, 조인하고, 변환합니다.
시각적 규칙 관리자
번들 웹 콘솔을 통해 구성 파일을 건드리지 않고 드래그 앤 드롭 그래프 편집기로 스트림, 규칙 및 데이터 파이프라인을 구축할 수 있습니다.
MQTT 및 Kafka 네이티브
MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis, InfluxDB용 최고 수준의 커넥터는 산업용 센서 및 메시지 브로커 연결을 간편하게 합니다.
엣지에서 ML 추론
스트리밍 센서 데이터에 대해 이상 감지 및 분류를 실행하기 위해 TensorFlow Lite 및 ONNX 모델을 SQL 쿼리 내에 직접 내장합니다.
최소 엣지 점유 공간
엔진은 약 10MB의 메모리에서 실행되므로, 다른 애플리케이션과 함께 경량 VPS 상품에 편안하게 배포할 수 있습니다.
플러그인 확장성
사용자 지정 Go, Python 또는 휴대용 플러그인을 사용하여 eKuiper를 확장하여 워크로드에 맞게 독점 소스, 싱크 및 SQL 함수를 추가하세요.
Hostinger에서 eKuiper을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.