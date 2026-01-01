LF Edge eKuiper는 리소스가 제한된 엣지 디바이스에 실시간 스트림 처리 및 규칙 기반 분석 기능을 제공하는 Linux Foundation Edge 프로젝트입니다. 약 10MB의 작은 설치 공간으로, MQTT 브로커, HTTP 엔드포인트, Kafka, 파일 소스 및 수십 가지 다른 프로토콜에서 데이터를 수집한 다음, 익숙한 SQL 구문 또는 시각적인 드래그 앤 드롭 규칙 편집기를 사용하여 즉시 변환합니다.

자체 VPS에 eKuiper를 자체 호스팅하면 전체 IoT 분석 파이프라인을 직접 제어할 수 있습니다. 센서 데이터, 비즈니스 규칙 및 머신러닝 추론은 메시지당 클라우드 요금이나 업스트림 종속성 없이 사용자가 소유한 인프라에 유지됩니다. 이 템플릿은 eKuiper 엔진과 시각적 스트림 및 규칙 작성을 위한 공식 웹 기반 관리자 UI를 함께 제공합니다.