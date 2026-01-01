Fenrus는 브라우저의 새 탭 페이지를 완전히 사용자 정의 가능한 홈 페이지로 대체하는 자체 호스팅 개인 대시보드입니다. 링크와 애플리케이션을 그룹으로 정리하고, Sonarr, Radarr, Jellyfin과 같은 서비스에서 실시간 데이터를 가져오는 스마트 앱 위젯을 사용하며, 키보드 단축키로 여러 검색 엔진을 구성할 수 있습니다. 모든 개인 앱과 자주 방문하는 사이트를 하나의 비공개 페이지에서 한눈에 볼 수 있습니다.

Fenrus는 전적으로 사용자 자신의 VPS에서 실행되므로, 앱 URL, 사용 패턴 또는 구성된 서비스가 타사 대시보드 서비스와 공유되지 않습니다. 데이터는 경량 LiteDB 파일에 저장됩니다. 이는 관리할 외부 데이터베이스가 없다는 것을 의미하며, 설정은 몇 초밖에 걸리지 않고 전체 구성은 단일 볼륨에 포함됩니다.