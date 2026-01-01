Fenrus 원클릭 설치.
스마트 앱 위젯과 맞춤형 검색 엔진으로 앱, 사이트, 서비스에 빠르게 액세스할 수 있는 개인 홈페이지 및 대시보드.
Fenrus용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Fenrus 활용으로 만들 수 있는 것
Fenrus는 브라우저의 새 탭 페이지를 완전히 사용자 정의 가능한 홈 페이지로 대체하는 자체 호스팅 개인 대시보드입니다. 링크와 애플리케이션을 그룹으로 정리하고, Sonarr, Radarr, Jellyfin과 같은 서비스에서 실시간 데이터를 가져오는 스마트 앱 위젯을 사용하며, 키보드 단축키로 여러 검색 엔진을 구성할 수 있습니다. 모든 개인 앱과 자주 방문하는 사이트를 하나의 비공개 페이지에서 한눈에 볼 수 있습니다.
Fenrus는 전적으로 사용자 자신의 VPS에서 실행되므로, 앱 URL, 사용 패턴 또는 구성된 서비스가 타사 대시보드 서비스와 공유되지 않습니다. 데이터는 경량 LiteDB 파일에 저장됩니다. 이는 관리할 외부 데이터베이스가 없다는 것을 의미하며, 설정은 몇 초밖에 걸리지 않고 전체 구성은 단일 볼륨에 포함됩니다.
Fenrus의 주요 특징
스마트 앱 위젯
Sonarr, Radarr, Jellyfin 등과 같은 서비스를 연결하여 실시간 상태, 개수, 활동 데이터를 대시보드 타일에 직접 표시합니다.
맞춤형 검색 엔진
URL 패턴과 키보드 단축키를 사용하여 모든 검색 엔진을 추가하고, 단 한 번의 키 입력으로 Google, DuckDuckGo 또는 자신만의 Searx 인스턴스 간에 전환하세요.
정리된 앱 그룹
링크와 애플리케이션을 명명된 그룹으로 정리하여 업무용 앱, 미디어 서비스, 홈 자동화 및 개인 사이트를 깔끔하게 분리하여 관리할 수 있습니다.
다중 사용자 지원
각 사용자는 독립적인 대시보드 설정을 가지고 있으므로, 가정이나 팀의 모든 구성원이 자신만의 레이아웃과 앱 목록을 유지할 수 있습니다.
자동 파비콘
Fenrus는 사용자 지정 아이콘이 구성되지 않은 링크의 파비콘을 자동으로 가져와 수동 작업 없이 대시보드를 시각적으로 깔끔하게 유지합니다.
외부 데이터베이스 제로
모든 구성은 단일 LiteDB 파일에 저장됩니다 — PostgreSQL 또는 MySQL이 필요하지 않으므로 백업 및 마이그레이션이 간단한 파일 복사가 됩니다.
Hostinger에서 Fenrus을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.