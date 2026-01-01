LimeSurvey는 연구원, 기업 및 기관이 전문적인 온라인 설문조사를 생성할 수 있도록 지원하는 선도적인 오픈 소스 설문조사 플랫폼입니다. 80개 이상의 언어, 고급 분기 논리, 참가자 관리, 그리고 SPSS 및 Excel 형식을 포함한 포괄적인 데이터 내보내기 옵션을 지원합니다.

광범위한 질문 유형, 사용자 정의 테마 및 플러그인 아키텍처를 통해 LimeSurvey는 구독료 없이 엔터프라이즈급 설문조사 기능을 제공합니다. 이 템플릿에는 안정적인 데이터 저장을 위한 MariaDB, 빠른 세션 관리를 위한 Redis, 그리고 안전한 설문조사 제출을 위한 Traefik HTTPS 라우팅이 포함되어 있습니다.