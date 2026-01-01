Quasarr 원클릭 설치 배포
전체 Arr 미디어 스택을 위해 Newznab 인덱서 및 SABnzbd 다운로드 클라이언트를 노출하는 JDownloader 브릿지.
Quasarr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Quasarr 활용으로 만들 수 있는 것
Quasarr는 경량 Python 서비스로, Newznab 인덱서이자 SABnzbd 다운로드 클라이언트인 척하며, 모든 그랩을 My JDownloader 클라우드 API를 통해 JDownloader 2로 보냅니다. 그 결과는 Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr, Magazarr가 실제 Usenet이나 BitTorrent를 전혀 사용하지 않고도 원클릭 호스터에서 검색하고 다운로드할 수 있도록 하는 원활한 브릿지입니다.
VPS에 Quasarr를 자체 호스팅하면 JDownloader와 함께 브릿지를 24시간 온라인 상태로 유지하며, 보호된 링크를 위한 내장 CAPTCHA 해독 흐름을 포함합니다. 활성 GitHub 스폰서는 SponsorsHelper를 연결하여 CAPTCHA를 자동으로 해결할 수 있습니다.
Quasarr의 주요 특징
JDownloader 브릿지
Radarr, Sonarr, Lidarr, Magazarr에서 가져온 모든 항목을 My JDownloader 클라우드 API를 통해 JDownloader 2로 바로 전달합니다.
Newznab 인덱서
Quasarr는 Arr 스택이 IMDb ID 또는 텍스트 쿼리를 사용하여 지원되는 원클릭 호스팅 업체에서 릴리스를 찾을 수 있도록 Newznab 호환 검색 엔드포인트를 노출합니다.
SABnzbd 클라이언트 에뮬레이션
SABnzbd 다운로드 클라이언트 역할을 하여 Radarr, Sonarr, Lidarr가 워크플로우를 전혀 변경하지 않고 완료된 다운로드를 대기열에 추가하고, 모니터링하며, 가져올 수 있습니다.
CAPTCHA 복호화
내장된 링크 복호화는 CAPTCHA로 보호된 릴리스를 처리하며, 선택적 Tampermonkey 스크립트 및 SponsorsHelper 통합을 통해 자동 해결을 지원합니다.
카테고리 및 미러 제어
카테고리별 호스트 이름 및 다운로드 미러 화이트리스트를 통해 Arr 구성을 변경하지 않고도 신뢰하는 소스에서 라이브러리를 유지할 수 있습니다.
알림 및 인증
선택 사항인 디스코드 및 텔레그램 알림과 폼 기반 또는 HTTP 기본 인증이 웹 UI를 보호하며 사용자에게 최신 정보를 계속 알려드립니다.
Hostinger에서 Quasarr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.