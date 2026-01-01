Quasarr는 경량 Python 서비스로, Newznab 인덱서이자 SABnzbd 다운로드 클라이언트인 척하며, 모든 그랩을 My JDownloader 클라우드 API를 통해 JDownloader 2로 보냅니다. 그 결과는 Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr, Magazarr가 실제 Usenet이나 BitTorrent를 전혀 사용하지 않고도 원클릭 호스터에서 검색하고 다운로드할 수 있도록 하는 원활한 브릿지입니다.

VPS에 Quasarr를 자체 호스팅하면 JDownloader와 함께 브릿지를 24시간 온라인 상태로 유지하며, 보호된 링크를 위한 내장 CAPTCHA 해독 흐름을 포함합니다. 활성 GitHub 스폰서는 SponsorsHelper를 연결하여 CAPTCHA를 자동으로 해결할 수 있습니다.