HFS (HTTP 파일 서버)는 가볍고 자체 호스팅되는 파일 공유 서버로, 사용자의 VPS를 모든 브라우저에서 액세스할 수 있는 완벽한 파일 공유 허브로 전환합니다. 클라이언트 소프트웨어 설치 없이 파일을 탐색하고, 다운로드하고, 업로드할 수 있는 깔끔하고 반응형 웹 인터페이스를 제공합니다.

내장된 사용자 계정, 폴더별 액세스 제어, 대역폭 제한 및 가상 파일 시스템을 통해 HFS는 어떤 파일에 누가 액세스할 수 있는지에 대한 완벽한 제어 권한을 제공합니다. 자체 VPS에 자체 호스팅하면 월별 사용자당 요금 없이 무제한 저장 공간과 대역폭을 사용할 수 있습니다.