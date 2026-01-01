HFS 원클릭 설치.
최신 웹 인터페이스를 통해 디스크에서 직접 파일을 공유할 수 있는 자체 호스팅 HTTP 파일 서버.
HFS용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
HFS 활용으로 만들 수 있는 것
HFS (HTTP 파일 서버)는 가볍고 자체 호스팅되는 파일 공유 서버로, 사용자의 VPS를 모든 브라우저에서 액세스할 수 있는 완벽한 파일 공유 허브로 전환합니다. 클라이언트 소프트웨어 설치 없이 파일을 탐색하고, 다운로드하고, 업로드할 수 있는 깔끔하고 반응형 웹 인터페이스를 제공합니다.
내장된 사용자 계정, 폴더별 액세스 제어, 대역폭 제한 및 가상 파일 시스템을 통해 HFS는 어떤 파일에 누가 액세스할 수 있는지에 대한 완벽한 제어 권한을 제공합니다. 자체 VPS에 자체 호스팅하면 월별 사용자당 요금 없이 무제한 저장 공간과 대역폭을 사용할 수 있습니다.
HFS의 주요 특징
가상 파일 시스템
실제 디스크 레이아웃과 독립적인 가상 폴더 구조로 공유 콘텐츠를 정리하여, 사용자가 보는 내용을 완벽하게 제어할 수 있도록 합니다.
사용자 계정 및 권한
폴더별 읽기, 쓰기, 삭제 권한을 가진 계정을 생성하여, 각기 다른 사용자가 승인된 파일에만 접근하도록 합니다.
재개 가능한 업로드 및 다운로드
재개 가능한 전송을 지원하여 대용량 파일 작업이 네트워크 중단에도 견딜 수 있으며 처음부터 다시 시작할 필요가 없습니다.
대역폭 제한
사용자별 또는 전역적으로 업로드 및 다운로드 속도 제한을 설정하여 대용량 파일 전송 중에도 서버가 응답성을 유지하도록 합니다.
플러그인 시스템
HFS를 썸네일, LDAP 인증, 무차별 대입 공격 방지, 테마 등을 위한 커뮤니티 플러그인으로 확장하세요.
Hostinger에서 HFS을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.