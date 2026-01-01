Karakeep 원클릭 설치
링크, 메모, PDF를 위한 AI 기반 태깅, 전체 텍스트 검색 및 페이지 아카이빙 기능을 갖춘 자체 호스팅 북마크 관리자입니다.
Karakeep용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Karakeep 활용으로 만들 수 있는 것
Karakeep은 포괄적인 정보 보관을 위해 구축된 현대적이고 자체 호스팅되는 북마크 관리자입니다. URL 저장 외에도 자동 메타데이터 추출 기능을 통해 메모, 이미지, PDF 및 전체 페이지 콘텐츠를 캡처합니다. OpenAI 또는 로컬 Ollama 모델을 통한 AI 기반 태그 지정 및 요약 기능은 컬렉션을 자동으로 정리하며, Meilisearch 기반 전체 텍스트 검색은 수천 개의 저장된 항목에서도 즉각적인 검색을 가능하게 합니다.
자체 VPS에 Karakeep을 자체 호스팅하면 검색 기록과 저장된 콘텐츠를 완전히 비공개로 유지할 수 있습니다. 북마크당 요금, 저장 공간 할당량, 데이터에 대한 제3자 액세스가 없습니다. Chrome 및 Firefox용 브라우저 확장 프로그램과 iOS 및 Android용 모바일 앱은 모든 기기에서 모든 것을 동기화 상태로 유지합니다.
Karakeep의 주요 특징
AI 기반 태깅
OpenAI 또는 로컬에서 실행되는 Ollama 모델을 사용하여 저장된 항목을 자동으로 태그하고 요약합니다. 수동으로 정리할 필요가 없습니다.
전체 텍스트 검색
Meilisearch는 보관된 페이지 및 PDF를 포함하여 저장된 모든 콘텐츠를 색인화하므로 컬렉션에서 무엇이든 밀리초 만에 찾을 수 있습니다.
페이지 아카이빙 및 OCR
원본 소스가 사라지더라도 전체 페이지 콘텐츠를 보존하고, 내장된 OCR을 사용하여 이미지에서 검색 가능한 텍스트를 추출합니다.
브라우저 및 모바일 동기화
Chrome 또는 Firefox 확장 프로그램에서 한 번의 클릭으로 북마크를 저장하고, 자동 동기화를 통해 iOS 및 Android 앱에서 전체 컬렉션에 액세스할 수 있습니다.
RSS 피드 가져오기
RSS 피드에서 콘텐츠를 자동으로 가져와 정리된 컬렉션으로 저장하여, 수동 저장 없이 지식 기반을 최신 상태로 유지합니다.
Hostinger에서 Karakeep을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.