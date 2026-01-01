Karakeep은 포괄적인 정보 보관을 위해 구축된 현대적이고 자체 호스팅되는 북마크 관리자입니다. URL 저장 외에도 자동 메타데이터 추출 기능을 통해 메모, 이미지, PDF 및 전체 페이지 콘텐츠를 캡처합니다. OpenAI 또는 로컬 Ollama 모델을 통한 AI 기반 태그 지정 및 요약 기능은 컬렉션을 자동으로 정리하며, Meilisearch 기반 전체 텍스트 검색은 수천 개의 저장된 항목에서도 즉각적인 검색을 가능하게 합니다.

자체 VPS에 Karakeep을 자체 호스팅하면 검색 기록과 저장된 콘텐츠를 완전히 비공개로 유지할 수 있습니다. 북마크당 요금, 저장 공간 할당량, 데이터에 대한 제3자 액세스가 없습니다. Chrome 및 Firefox용 브라우저 확장 프로그램과 iOS 및 Android용 모바일 앱은 모든 기기에서 모든 것을 동기화 상태로 유지합니다.