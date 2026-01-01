GoCD 원클릭 설치 배포.
복잡한 릴리스 워크플로를 위한 강력한 파이프라인 모델링, 가치 흐름 매핑 및 종속성 관리를 갖춘 오픈 소스 지속적 전달 서버.
GoCD용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
GoCD 활용으로 만들 수 있는 것
GoCD는 ThoughtWorks에서 개발한 지속적 배포 서버로, 기본 CI를 넘어 전체 소프트웨어 딜리버리 파이프라인을 모델링합니다. 핵심 강점은 팬인(fan-in) 및 팬아웃(fan-out) 종속성을 가진 복잡한 파이프라인을 정의할 수 있다는 것으로, 이를 통해 팀은 여러 단계, 환경 및 병렬 트랙에서 코드가 커밋부터 프로덕션까지 어떻게 이동하는지 정확하게 나타낼 수 있습니다.
Value Stream Map 보기는 전체 파이프라인에 걸쳐 모든 빌드 및 배포를 실시간으로 시각화하여 병목 현상을 식별하고 모든 릴리스의 상태를 쉽게 파악할 수 있도록 합니다. GoCD는 경량 서버-에이전트 아키텍처를 통해 실행되므로 에이전트를 추가하는 것만으로 빌드 용량을 쉽게 확장할 수 있습니다. 자체 호스팅을 통해 파이프라인 구성, 아티팩트 및 배포 기록을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
GoCD의 주요 특징
가치 흐름 매핑
전체 파이프라인에서 모든 빌드 및 배포를 실시간으로 시각화하여, 병목 현상과 릴리스 상태를 즉시 확인할 수 있습니다.
파이프라인 모델링
파이프라인 간의 복잡한 팬인 및 팬아웃 종속성을 모델링하여 코드가 커밋부터 프로덕션까지 어떻게 흐르는지 정확하게 나타냅니다.
병렬 실행
파이프라인 내에서 여러 스테이지와 작업을 병렬로 실행하여 빌드 시간을 단축하고 인프라 활용도를 극대화합니다.
에이전트 기반 확장
빌드 에이전트를 추가하여 용량을 수평적으로 확장할 수 있으며, 각 에이전트는 서버에서 작업을 가져와 독립적으로 실행합니다.
코드형 파이프라인
파이프라인 구성을 Git 저장소에 저장하고 GoCD가 푸시할 때마다 변경 사항을 자동으로 동기화하고 적용하도록 합니다.
Hostinger에서 GoCD을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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