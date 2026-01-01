GoCD는 ThoughtWorks에서 개발한 지속적 배포 서버로, 기본 CI를 넘어 전체 소프트웨어 딜리버리 파이프라인을 모델링합니다. 핵심 강점은 팬인(fan-in) 및 팬아웃(fan-out) 종속성을 가진 복잡한 파이프라인을 정의할 수 있다는 것으로, 이를 통해 팀은 여러 단계, 환경 및 병렬 트랙에서 코드가 커밋부터 프로덕션까지 어떻게 이동하는지 정확하게 나타낼 수 있습니다.

Value Stream Map 보기는 전체 파이프라인에 걸쳐 모든 빌드 및 배포를 실시간으로 시각화하여 병목 현상을 식별하고 모든 릴리스의 상태를 쉽게 파악할 수 있도록 합니다. GoCD는 경량 서버-에이전트 아키텍처를 통해 실행되므로 에이전트를 추가하는 것만으로 빌드 용량을 쉽게 확장할 수 있습니다. 자체 호스팅을 통해 파이프라인 구성, 아티팩트 및 배포 기록을 완벽하게 제어할 수 있습니다.