Ryot (롤 유어 온 트래커)는 시청하는 미디어, 완료하는 운동, 읽는 책, 형성하는 습관을 추적하기 위한 오픈 소스 자체 호스팅 플랫폼입니다. TMDB, Audible, OpenLibrary와 같은 소스에서 메타데이터를 가져와 입력하는 대신 추적하는 데 시간을 보낼 수 있습니다.

자체 VPS에 Ryot을 호스팅하면 모든 개인 데이터를 비공개로 유지합니다. — 타사 분석, 광고, 서비스 중단 위험이 없습니다. 첫날부터 모든 기록을 소유하게 됩니다.