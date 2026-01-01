Spice AI 원클릭 설치
데이터 기반 AI 에이전트용 휴대용 Rust 기반 SQL 쿼리, 검색 및 LLM 추론 엔진.
Spice AI용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Spice AI 활용으로 만들 수 있는 것
Spice는 연합 SQL 쿼리, 벡터 검색 및 LLM 추론을 단일 Rust 프로세스로 결합하는 오픈 소스 데이터 및 AI 인프라 런타임입니다. Apache DataFusion, Arrow, DuckDB를 기반으로 구축되었으며, Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka 등 수십 개의 소스에 연결하고, 애플리케이션 옆에서 초고속 분석을 위해 핫 데이터를 로컬에 구체화합니다.
자체 VPS에 Spice를 셀프 호스팅하면 AI 에이전트와 RAG 파이프라인에 쿼리당 클라우드 비용 없이 또는 민감한 기록을 관리형 서비스로 보내지 않고도 연합 데이터에 대한 단일 SQL 및 HTTP 엔드포인트를 제공합니다. 데이터셋, 가속화, 임베딩 및 모델은 모두 단일 spicepod.yaml 매니페스트에 선언됩니다.
Spice AI의 주요 특징
페더레이티드 SQL 엔진
Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks 및 수십 가지 이상의 소스를 단일 Apache DataFusion 기반 SQL 엔드포인트를 통해 함께 쿼리합니다.
로컬 데이터 가속
핫 데이터셋을 Arrow, DuckDB 또는 SQLite로 구체화하여 애플리케이션 옆에서 밀리초 단위의 지연 시간으로 분석 쿼리를 처리할 수 있습니다.
내장 LLM 추론
OpenAI 호환 HTTP API를 통해 오픈 가중치 채팅 및 임베딩 모델을 런타임 내에서 직접 실행할 수 있으며, 별도의 모델 서버는 필요하지 않습니다.
AI 검색 및 RAG
벡터 유사성 검색과 SQL 필터를 하나의 쿼리에서 결합하여 실시간 운영 데이터에 기반한 검색 증강 생성(RAG)을 구동합니다.
Arrow Flight gRPC
REST API와 함께 고처리량 데이터 액세스를 위해 제로 카피 Apache Arrow over Flight를 통해 대규모 결과 세트를 분석 클라이언트에 스트리밍합니다.
선언적 spicepods
버전 제어가 가능하고 여러 환경에서 재현할 수 있는 단일 YAML 매니페스트에서 데이터셋, 가속, 모델 및 새로 고침 일정을 정의합니다.
Hostinger에서 Spice AI을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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