Spice는 연합 SQL 쿼리, 벡터 검색 및 LLM 추론을 단일 Rust 프로세스로 결합하는 오픈 소스 데이터 및 AI 인프라 런타임입니다. Apache DataFusion, Arrow, DuckDB를 기반으로 구축되었으며, Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka 등 수십 개의 소스에 연결하고, 애플리케이션 옆에서 초고속 분석을 위해 핫 데이터를 로컬에 구체화합니다.

자체 VPS에 Spice를 셀프 호스팅하면 AI 에이전트와 RAG 파이프라인에 쿼리당 클라우드 비용 없이 또는 민감한 기록을 관리형 서비스로 보내지 않고도 연합 데이터에 대한 단일 SQL 및 HTTP 엔드포인트를 제공합니다. 데이터셋, 가속화, 임베딩 및 모델은 모두 단일 spicepod.yaml 매니페스트에 선언됩니다.