FossFLOW 원클릭 설치
인프라 및 시스템 아키텍처 시각화를 위한 개인 정보 보호 우선 브라우저 기반 아이소메트릭 다이어그램 도구
FossFLOW용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
FossFLOW 활용으로 만들 수 있는 것
FossFLOW는 브라우저에서 직접 전문적인 등각 투영 인프라 다이어그램을 생성하기 위한 오픈 소스 프로그레시브 웹 앱(PWA)입니다. 아키텍처 문서를 타사 서버에 저장하는 클라우드 다이어그램 도구와 달리, FossFLOW는 전적으로 클라이언트 측에서 작동합니다. 5초마다 자동 저장, JSON 내보내기 및 오프라인 지원을 통해 민감한 네트워크 토폴로지 및 시스템 설계를 항상 사용자의 제어 하에 유지합니다.
VPS에 FossFLOW를 배포하면 서버 측 다이어그램 영속성이 추가되어 다이어그램이 브라우저 세션 이후에도 유지되고 파일을 이메일로 보내거나 데이터 보존 정책 및 보안 침해의 대상이 되는 상업용 플랫폼에 의존할 필요 없이 모든 장치에서 전체 팀이 액세스할 수 있습니다.
FossFLOW의 주요 특징
등각 투영 다이어그램 작성
평면 2D 다이어그램보다 인프라 레이아웃, 랙 구성 및 시스템 계층을 더 명확하게 전달하는 3D 스타일 등각 투영 다이어그램을 만듭니다.
5초마다 자동 저장
작업은 5초마다 자동으로 저장되므로, 긴 다이어그램 작업 중 진행 상황을 잃을 위험이 없습니다.
오프라인 지원
인터넷 연결 없이 다이어그램을 생성하고 편집할 수 있습니다. 모든 처리는 브라우저에서 이루어지므로 서버 왕복이 필요하지 않습니다.
JSON 가져오기 및 내보내기
휴대용 JSON 파일로 다이어그램을 공유하거나, 독점 형식에 얽매이지 않고 기존 다이어그램을 가져와 편집할 수 있습니다.
계정 필요 없음
애플리케이션은 사용자 등록이나 인증이 필요 없으므로, 팀의 모든 사람이 즉시 액세스할 수 있습니다.
Hostinger에서 FossFLOW을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.