FossFLOW는 브라우저에서 직접 전문적인 등각 투영 인프라 다이어그램을 생성하기 위한 오픈 소스 프로그레시브 웹 앱(PWA)입니다. 아키텍처 문서를 타사 서버에 저장하는 클라우드 다이어그램 도구와 달리, FossFLOW는 전적으로 클라이언트 측에서 작동합니다. 5초마다 자동 저장, JSON 내보내기 및 오프라인 지원을 통해 민감한 네트워크 토폴로지 및 시스템 설계를 항상 사용자의 제어 하에 유지합니다.

VPS에 FossFLOW를 배포하면 서버 측 다이어그램 영속성이 추가되어 다이어그램이 브라우저 세션 이후에도 유지되고 파일을 이메일로 보내거나 데이터 보존 정책 및 보안 침해의 대상이 되는 상업용 플랫폼에 의존할 필요 없이 모든 장치에서 전체 팀이 액세스할 수 있습니다.