Tautulli 원클릭 설치
Plex Media Server를 위한 모니터링 및 분석 동반자, 상세 통계 및 맞춤형 알림 제공.
Tautulli용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Tautulli 활용으로 만들 수 있는 것
Tautulli는 Plex Media Server를 위해 특별히 제작된 파이썬 기반 모니터링 및 추적 도구입니다. 누가, 무엇을, 언제, 어떤 품질로, 어떤 기기에서 시청했는지 등 모든 재생 이벤트를 기록하고, 이 데이터를 풍부한 그래프와 필터링 가능한 기록 테이블 형태로 제공합니다.
Plex 서버와 함께 또는 별도로 VPS에 Tautulli를 자체 호스팅하면 Plex의 클라우드 서비스에 의존하지 않고 영구적인 통계와 Discord, Slack, Telegram, 이메일을 통한 알림 전송을 제공합니다. 네트워크를 통해 모든 Plex 서버에 연결됩니다.
Tautulli의 주요 특징
재생 기록
모든 스트림은 사용자, 장치, 품질 및 재생 시간과 함께 기록되므로 미디어 서버 활동에 대한 완전한 기록을 가질 수 있습니다.
사용자 정의 알림
새로운 콘텐츠, 스트림 시작, 트랜스코딩 또는 사용자 로그인 알림을 Discord, Slack, Telegram, 이메일 등을 통해 보냅니다.
통계 대시보드
시각적 그래프는 동시 스트림, 대역폭 사용량, 인기 미디어 및 모든 시간 범위에서의 사용자별 활동을 보여줍니다.
뉴스레터 지원
Plex 사용자에게 최근 추가된 영화 및 에피소드를 소개하는 이메일 뉴스레터를 자동으로 생성하여 전송합니다.
Hostinger에서 Tautulli을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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