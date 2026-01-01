Tautulli는 Plex Media Server를 위해 특별히 제작된 파이썬 기반 모니터링 및 추적 도구입니다. 누가, 무엇을, 언제, 어떤 품질로, 어떤 기기에서 시청했는지 등 모든 재생 이벤트를 기록하고, 이 데이터를 풍부한 그래프와 필터링 가능한 기록 테이블 형태로 제공합니다.

Plex 서버와 함께 또는 별도로 VPS에 Tautulli를 자체 호스팅하면 Plex의 클라우드 서비스에 의존하지 않고 영구적인 통계와 Discord, Slack, Telegram, 이메일을 통한 알림 전송을 제공합니다. 네트워크를 통해 모든 Plex 서버에 연결됩니다.