eXeLearning은 교육자와 교육 설계자가 코드를 작성하지 않고 대화형 학습 콘텐츠를 구축하는 데 사용하는 AGPL 라이선스가 적용된 저작 환경입니다. 스페인 교육부와 지역 행정 네트워크의 지원을 받아 모든 학습 관리 시스템(LMS)에서 작동하는 표준 기반 리소스를 생산하는 데 중점을 둡니다.

VPS에 eXeLearning을 자체 호스팅하면 강의 자료, 학생용 내보내기 및 저작 자격 증명을 전적으로 자체 인프라에 유지할 수 있습니다. 팀은 실시간으로 협업하고, Moodle 또는 모든 LMS에 내보내기를 게시하며, 클라우드 저작 서비스의 라이선스 제한 및 데이터 상주 문제도 피할 수 있습니다.