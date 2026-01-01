eXeLearning 원클릭 설치.
인터랙티브 SCORM 및 HTML5 교육 자료를 생성하기 위한 오픈 소스 저작 도구.
eXeLearning용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
eXeLearning 활용으로 만들 수 있는 것
eXeLearning은 교육자와 교육 설계자가 코드를 작성하지 않고 대화형 학습 콘텐츠를 구축하는 데 사용하는 AGPL 라이선스가 적용된 저작 환경입니다. 스페인 교육부와 지역 행정 네트워크의 지원을 받아 모든 학습 관리 시스템(LMS)에서 작동하는 표준 기반 리소스를 생산하는 데 중점을 둡니다.
VPS에 eXeLearning을 자체 호스팅하면 강의 자료, 학생용 내보내기 및 저작 자격 증명을 전적으로 자체 인프라에 유지할 수 있습니다. 팀은 실시간으로 협업하고, Moodle 또는 모든 LMS에 내보내기를 게시하며, 클라우드 저작 서비스의 라이선스 제한 및 데이터 상주 문제도 피할 수 있습니다.
eXeLearning의 주요 특징
인터랙티브 iDevices
퀴즈, 사례 연구, 멀티미디어 및 성찰 활동을 위한 드롭인 컴포넌트는 정적 콘텐츠를 구조화된 대화형 수업으로 전환합니다.
SCORM 및 HTML5 내보내기
SCORM 패키지, IMS 콘텐츠 또는 독립형 HTML5 사이트로 강의를 게시하여 모든 LMS 또는 일반 웹 호스팅에서 실행되도록 합니다.
실시간 협업
여러 명의 저자가 내장된 Yjs WebSocket 동기화를 통해 동일한 프로젝트를 동시에 편집할 수 있으며, 이는 최신 문서 편집기의 워크플로우를 반영합니다.
Moodle 통합
완성된 코스를 Moodle에 바로 배포 가능한 활동으로 직접 푸시하여, 제작과 게시 사이의 수동 업로드 단계를 없앱니다.
다국어 인터페이스
영어, 스페인어, 카탈루냐어, 바스크어, 갈리시아어, 발렌시아어, 에스페란토어에 대한 기본 지원은 지역 및 이중 언어 교육 프로그램에 적합합니다.
개방형 접근성 표준
생성된 콘텐츠는 웹 접근성 가이드라인과 개방형 형식을 따르며, 리소스가 앞으로도 오랫동안 사용 가능하고 이식 가능하도록 보장합니다.
Hostinger에서 eXeLearning을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.