PatchMon 원클릭 설치.
브라우저 내 SSH 터미널 및 규정 준수 스캐닝 기능을 제공하는 자체 호스팅 리눅스 패치 관리 및 플릿 모니터링 플랫폼.
PatchMon용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
PatchMon 활용으로 만들 수 있는 것
PatchMon은 시스템 관리자가 모든 관리형 Linux 호스트에서 패치를 추적, 승인 및 배포할 수 있는 단일 대시보드를 제공하는 오픈 소스 Linux 패치 관리 및 플릿 모니터링 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 실시간 패키지 상태 가시성, 승인 워크플로우를 통한 오케스트레이션된 패치 적용, OpenSCAP 및 CIS 규정 준수 스캔, Docker Bench 보안 감사, 그리고 Apache Guacamole 기반의 인브라우저 SSH 터미널을 제공하며, 이 모든 것은 관리 머신에 SSH 클라이언트가 필요 없이 이루어집니다.
노드당 요금을 부과하는 상용 패치 관리 솔루션과 달리, PatchMon은 무료로 자체 호스팅할 수 있으며 경량 에이전트를 통해 관리형 호스트에 연결됩니다. 모든 패치 기록, 규정 준수 보고서 및 호스트 인벤토리는 외부 서비스로 데이터가 전송되지 않고 사용자 자신의 인프라에 유지됩니다.
PatchMon의 주요 특징
전체 플릿 패치 오케스트레이션
전체 Linux 플릿에 걸쳐 보류 중인 업데이트를 검토하고, 패치 일괄 처리를 승인하며, 단일 대시보드에서 예약 및 롤백 제어 기능을 사용하여 배포합니다.
브라우저 내 SSH 터미널
Apache Guacamole 기반 터미널을 통해 브라우저에서 모든 관리형 호스트에 직접 액세스할 수 있습니다. SSH 클라이언트 설치나 포트 포워딩이 필요 없습니다.
규정 준수 검사
관리형 호스트를 대상으로 OpenSCAP, CIS 벤치마크, Docker Bench 보안 스캔을 실행하고, 별도의 도구 없이 시간 경과에 따른 규정 준수 상태를 추적합니다.
실시간 패키지 상태
모든 관리형 호스트에서 어떤 패키지가 오래되었는지, 취약한지 또는 누락되었는지 실시간으로 확인하고, 심각도 지표와 CVE 링크를 통해 파악할 수 있습니다.
패치 승인 워크플로
운영 호스트에 패치를 배포하기 전에 명시적인 승인이 필요하며, 누가 무엇을 언제 승인했는지 기록하는 감사 추적을 남겨야 합니다.
Hostinger에서 PatchMon을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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