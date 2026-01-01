PatchMon은 시스템 관리자가 모든 관리형 Linux 호스트에서 패치를 추적, 승인 및 배포할 수 있는 단일 대시보드를 제공하는 오픈 소스 Linux 패치 관리 및 플릿 모니터링 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 실시간 패키지 상태 가시성, 승인 워크플로우를 통한 오케스트레이션된 패치 적용, OpenSCAP 및 CIS 규정 준수 스캔, Docker Bench 보안 감사, 그리고 Apache Guacamole 기반의 인브라우저 SSH 터미널을 제공하며, 이 모든 것은 관리 머신에 SSH 클라이언트가 필요 없이 이루어집니다.

노드당 요금을 부과하는 상용 패치 관리 솔루션과 달리, PatchMon은 무료로 자체 호스팅할 수 있으며 경량 에이전트를 통해 관리형 호스트에 연결됩니다. 모든 패치 기록, 규정 준수 보고서 및 호스트 인벤토리는 외부 서비스로 데이터가 전송되지 않고 사용자 자신의 인프라에 유지됩니다.