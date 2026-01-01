Wealthfolio는 여러 증권사 및 은행의 보유 자산을 단일 대시보드로 통합하는 프라이버시 우선의 오픈 소스 투자 추적기입니다. 포트폴리오 성과, 순자산, 배당금, 수입을 추적하며 S&P 500과 같은 지수와 비교하여 수익률을 벤치마킹합니다. 이 모든 과정에서 금융 데이터를 타사 클라우드로 전송하지 않습니다.

자체 VPS에 Wealthfolio를 셀프 호스팅하면 금융 기록을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이 애플리케이션은 모든 것을 로컬 SQLite 데이터베이스에 저장하여 백업을 간단하게 하고 구독료를 없앱니다. CSV 가져오기, 은퇴 계획을 위한 몬테카를로 시뮬레이션, 내장된 포트폴리오 리밸런싱 권장 사항을 지원하여 개인 투자 관리의 모든 영역을 다룹니다.