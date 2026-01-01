원클릭 설치로 Wealthfolio 배포.
포트폴리오, 순자산 및 재무 성과 분석을 위한 오픈 소스 개인 투자 추적기
Wealthfolio용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Wealthfolio 활용으로 만들 수 있는 것
Wealthfolio는 여러 증권사 및 은행의 보유 자산을 단일 대시보드로 통합하는 프라이버시 우선의 오픈 소스 투자 추적기입니다. 포트폴리오 성과, 순자산, 배당금, 수입을 추적하며 S&P 500과 같은 지수와 비교하여 수익률을 벤치마킹합니다. 이 모든 과정에서 금융 데이터를 타사 클라우드로 전송하지 않습니다.
자체 VPS에 Wealthfolio를 셀프 호스팅하면 금융 기록을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이 애플리케이션은 모든 것을 로컬 SQLite 데이터베이스에 저장하여 백업을 간단하게 하고 구독료를 없앱니다. CSV 가져오기, 은퇴 계획을 위한 몬테카를로 시뮬레이션, 내장된 포트폴리오 리밸런싱 권장 사항을 지원하여 개인 투자 관리의 모든 영역을 다룹니다.
Wealthfolio의 주요 특징
다중 브로커 통합
여러 증권사 및 은행 계좌의 보유 자산을 하나의 통합 대시보드에 모아 관리할 수 있으며, CSV 가져오기 지원으로 간편하게 시작할 수 있습니다.
포트폴리오 성과 분석
S&P 500과 같은 주요 지수와 계좌 성과를 비교하고 전체 투자 내역에 걸쳐 시간 가중 수익률을 추적합니다.
순자산 추적
모든 자산과 부채를 함께 관리하여 시간이 지남에 따라 총 재정 상태에 대한 정확하고 최신 정보를 파악할 수 있습니다.
배당금 및 소득 모니터링
모든 보유 자산의 배당금 지급 및 이자 소득을 자동으로 추적하여, 수동 소득 흐름을 명확하게 파악할 수 있도록 합니다.
은퇴 계획 도구
몬테카를로 시뮬레이션과 FIRE 예측을 실행하여 저축 전략을 스트레스 테스트하고 언제 재정적 독립을 달성할 수 있는지 추정합니다.
포트폴리오 리밸런싱
목표 자산 배분 비율을 설정하고, 투자 전략에 맞춰 포트폴리오를 유지할 수 있도록 리밸런싱 권장 사항을 받아보세요.
Hostinger에서 Wealthfolio을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.