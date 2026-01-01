XBackBone은 인기 있는 ShareX 업로더 워크플로우를 중심으로 설계된 경량 PHP 파일 관리자이자 이미지 호스트입니다. ShareX(또는 ScreenCloud, Flameshot, 또는 호환 가능한 다른 클라이언트)에 스크린샷이나 파일을 드롭하면 XBackBone이 공유 가능한 짧은 URL 뒤에서 즉시 호스팅합니다. 마크다운 미리보기, 원본 텍스트 렌더링, 갤러리 보기, 사용자별 할당량이 내장되어 있습니다.

VPS에 XBackBone을 자체 호스팅하면 상업용 이미지 호스트 및 페이스트빈 서비스를 사용자가 완전히 제어하는 인프라로 대체할 수 있습니다. 다중 사용자 계정, 역할 기반 권한, 내장된 OAuth 통합 기능은 개인과 소규모 팀 모두에게 적합하며, 비공개 스크린샷 및 파일 드롭 엔드포인트를 원하는 경우에 유용합니다.