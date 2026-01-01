XBackBone 원클릭 설치.
완벽한 ShareX, ScreenCloud, Flameshot 지원을 갖춘 자체 호스팅 경량 파일 및 스크린샷 공유 서버
XBackBone용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
XBackBone 활용으로 만들 수 있는 것
XBackBone은 인기 있는 ShareX 업로더 워크플로우를 중심으로 설계된 경량 PHP 파일 관리자이자 이미지 호스트입니다. ShareX(또는 ScreenCloud, Flameshot, 또는 호환 가능한 다른 클라이언트)에 스크린샷이나 파일을 드롭하면 XBackBone이 공유 가능한 짧은 URL 뒤에서 즉시 호스팅합니다. 마크다운 미리보기, 원본 텍스트 렌더링, 갤러리 보기, 사용자별 할당량이 내장되어 있습니다.
VPS에 XBackBone을 자체 호스팅하면 상업용 이미지 호스트 및 페이스트빈 서비스를 사용자가 완전히 제어하는 인프라로 대체할 수 있습니다. 다중 사용자 계정, 역할 기반 권한, 내장된 OAuth 통합 기능은 개인과 소규모 팀 모두에게 적합하며, 비공개 스크린샷 및 파일 드롭 엔드포인트를 원하는 경우에 유용합니다.
XBackBone의 주요 특징
ShareX 네이티브 업로드
ShareX, ScreenCloud 또는 Flameshot에 파일을 드롭하면 XBackBone이 표준 업로드 API를 통해 즉시 호스팅합니다.
갤러리 및 미리보기
자동 생성된 썸네일이 있는 브라우저 갤러리 보기와 이미지, 비디오, 오디오 및 마크다운 콘텐츠를 위한 인라인 렌더링 기능도 제공합니다.
다중 사용자 계정
역할 기반 권한과 개별 할당량을 가진 사용자별 계정을 통해 팀이나 가족은 라이브러리가 섞이지 않도록 하나의 서버를 공유할 수 있습니다.
공개 및 비공개 링크
업로드할 때마다 민감한 콘텐츠에 대해 선택적 비밀번호 보호, 만료, 일회성 액세스 모드를 설정할 수 있는 짧은 URL이 생성됩니다.
OAuth 및 SSO 지원
Google, Discord, GitLab과의 내장 OAuth 통합은 해당 플랫폼을 이미 사용하는 팀의 별도 계정 관리를 없애줍니다.
Hostinger에서 XBackBone을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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