CitrineOS 원클릭 설치 배포
전기차 네트워크 운영자를 위한 오픈 소스 OCPP 2.0.1 충전소 관리 시스템.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
CitrineOS 활용으로 만들 수 있는 것
CitrineOS는 LF Energy 오픈 소스 충전소 관리 시스템(CSMS)으로, OCPP 2.0.1 프로토콜을 기반으로 구축되었으며 OCPP 1.6에 대한 하위 호환성을 지원합니다. 서버는 EV 충전기에서 오는 WebSocket 메시지를 라우팅하고, PostGIS가 포함된 PostgreSQL에 트랜잭션 및 구성을 저장하며, 운영자 통합을 위해 Hasura 레이어를 통해 REST 및 GraphQL API를 노출합니다.
VPS에 CitrineOS를 자체 호스팅하면 공급업체 클라우드 대신 스테이션 원격 측정, 드라이버 인증 및 거래 내역을 직접 제어할 수 있습니다. Hasura GraphQL 콘솔을 통해 브라우저에서 직접 충전소 데이터를 쿼리하고 관리할 수 있으며, 충전기가 연결할 수 있도록 OCPP WebSocket 포트는 계속 열려 있습니다.
CitrineOS의 주요 특징
OCPP 2.0.1 네이티브
인증된 코어 및 고급 보안 프로필과 더불어 OCPP 1.6 스테이션에 대한 하위 호환성을 제공하는 최신 Open Charge Point Protocol을 구현합니다.
GraphQL 데이터 콘솔
Hasura는 CitrineOS 스키마를 기반으로 유형화된 GraphQL API 및 콘솔을 자동 생성하여 세션, 계량값 및 스테이션 상태에 대한 실시간 쿼리를 가능하게 합니다.
모듈형 메시지 라우터
데코레이터 기반 모듈 시스템은 RabbitMQ를 통해 OCPP 메시지를 라우팅하므로, 인증, 트랜잭션 및 보고 모듈은 WebSocket 계층과 독립적으로 확장될 수 있습니다.
GraphQL 데이터 접근
Hasura는 CitrineOS PostgreSQL 스키마 위에 유형화된 GraphQL API를 자동 생성하여, 세션, 미터 값 및 스테이션 상태에 대한 실시간 구독을 제공합니다.
S3 호환 스토리지
내장된 MinIO 인스턴스는 표준 S3 API를 통해 펌웨어 이미지, 스테이션 로그 및 인증서 번들을 저장하며, 나중에 AWS S3 또는 GCS로 교체할 수 있도록 준비되어 있습니다.
Hostinger에서 CitrineOS을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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