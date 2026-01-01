CitrineOS는 LF Energy 오픈 소스 충전소 관리 시스템(CSMS)으로, OCPP 2.0.1 프로토콜을 기반으로 구축되었으며 OCPP 1.6에 대한 하위 호환성을 지원합니다. 서버는 EV 충전기에서 오는 WebSocket 메시지를 라우팅하고, PostGIS가 포함된 PostgreSQL에 트랜잭션 및 구성을 저장하며, 운영자 통합을 위해 Hasura 레이어를 통해 REST 및 GraphQL API를 노출합니다.

VPS에 CitrineOS를 자체 호스팅하면 공급업체 클라우드 대신 스테이션 원격 측정, 드라이버 인증 및 거래 내역을 직접 제어할 수 있습니다. Hasura GraphQL 콘솔을 통해 브라우저에서 직접 충전소 데이터를 쿼리하고 관리할 수 있으며, 충전기가 연결할 수 있도록 OCPP WebSocket 포트는 계속 열려 있습니다.