phpMyAdmin 원클릭 설치.
직관적인 그래픽 인터페이스를 통해 MySQL 및 MariaDB 데이터베이스를 관리하기 위한 웹 기반 관리 도구.
phpMyAdmin용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
phpMyAdmin 활용으로 만들 수 있는 것
phpMyAdmin은 MySQL 및 MariaDB 데이터베이스를 위한 가장 널리 사용되는 웹 기반 관리 도구이며, 수백만 명의 개발자와 데이터베이스 관리자에게 20년 이상 신뢰받아 왔습니다. 데이터 탐색, SQL 쿼리 실행, 테이블 및 인덱스 관리, 사용자 권한 처리, 데이터 가져오기 또는 내보내기를 위한 포괄적인 그래픽 인터페이스를 제공합니다. — 이 모든 것을 명령줄 액세스 없이 수행할 수 있습니다.
이 배포는 임의 서버 모드로 실행되어 로그인 시 자격 증명을 입력하여 모든 MySQL 또는 MariaDB 인스턴스에 연결할 수 있습니다. 자체 VPS에 phpMyAdmin을 자체 호스팅하면 데이터베이스 트래픽이 네트워크 내에 유지되고 HTTPS 뒤에서 보안되는 항상 사용 가능한 액세스를 제공합니다.
phpMyAdmin의 주요 특징
시각적 데이터베이스 관리
직관적인 웹 인터페이스를 통해 데이터베이스와 테이블 전반에 걸쳐 레코드를 찾아보고, 검색하고, 편집하고, 삭제할 수 있습니다.
SQL 쿼리 편집기
구문 강조, 자동 완성 및 복잡한 작업을 위한 시각적 쿼리 빌더를 사용하여 쿼리를 실행하세요.
가져오기 및 내보내기
SQL, CSV, XML, JSON 및 기타 인기 있는 형식으로 데이터를 가져오고 내보낼 수 있으며, 구성 가능한 옵션도 제공됩니다.
사용자 권한 관리
MySQL 서버 전반에 걸쳐 세분화된 권한 제어를 통해 데이터베이스 사용자 계정을 생성하고 관리합니다.
다중 서버 지원
단일 phpMyAdmin 배포에서 임의 서버 모드를 사용하여 다양한 MySQL 및 MariaDB 인스턴스에 연결합니다.
서버 모니터링
데이터베이스 및 테이블 통계를 확인하고, 서버 상태 지표를 추적하며, 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다.
Hostinger에서 phpMyAdmin을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.