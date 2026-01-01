phpMyAdmin은 MySQL 및 MariaDB 데이터베이스를 위한 가장 널리 사용되는 웹 기반 관리 도구이며, 수백만 명의 개발자와 데이터베이스 관리자에게 20년 이상 신뢰받아 왔습니다. 데이터 탐색, SQL 쿼리 실행, 테이블 및 인덱스 관리, 사용자 권한 처리, 데이터 가져오기 또는 내보내기를 위한 포괄적인 그래픽 인터페이스를 제공합니다. — 이 모든 것을 명령줄 액세스 없이 수행할 수 있습니다.

이 배포는 임의 서버 모드로 실행되어 로그인 시 자격 증명을 입력하여 모든 MySQL 또는 MariaDB 인스턴스에 연결할 수 있습니다. 자체 VPS에 phpMyAdmin을 자체 호스팅하면 데이터베이스 트래픽이 네트워크 내에 유지되고 HTTPS 뒤에서 보안되는 항상 사용 가능한 액세스를 제공합니다.