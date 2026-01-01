원클릭 설치로 DVinyl 배포
하나의 라이브러리에서 비닐, CD, 책, 영화, 비디오 게임을 분류하고 가치를 평가하는 자체 호스팅 컬렉션 관리자입니다.
DVinyl용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
DVinyl 활용으로 만들 수 있는 것
DVinyl은 바이닐, CD, 카세트, 책, 만화, 블루레이, DVD, 비디오 게임을 위한 단일하고 맞춤 설정 가능한 공간을 원하는 실물 미디어 애호가를 위해 제작된 오픈 소스 컬렉션 관리자입니다. Discogs, Hardcover, TMDB, IGDB에서 풍부한 메타데이터와 커버 아트를 가져오며, 음악 발매물의 시장 가치를 추정하여 수집가들이 자신의 소장품이 실제로 얼마의 가치가 있는지 추적할 수 있도록 합니다.
자신만의 VPS에 DVinyl을 자체 호스팅하면 전체 컬렉션 인벤토리, 위치 태그 및 위시리스트 데이터를 타사 앱이나 스프레드시트에 갇히지 않고 직접 관리할 수 있습니다. 번들로 제공되는 MongoDB 데이터베이스는 업데이트 전반에 걸쳐 카탈로그를 유지하며, 비공개 인증 시스템을 통해 혼자 탐색하거나 친구들과 읽기 전용 보기를 공유할 수 있습니다.
DVinyl의 주요 특징
다중 형식 라이브러리
여러 앱을 번거롭게 오갈 필요 없이, 바이닐, CD, 카세트, 책, 만화책, 블루레이, DVD, 비디오 게임을 하나의 통합된 컬렉션으로 한데 모아 정리할 수 있습니다.
Discogs 시장 가치 평가
Discogs에서 실시간 최저, 중간, 최고 시장 예상치를 가져와 중고 시장에서 귀하의 음악 컬렉션 가치가 얼마인지 항상 알 수 있습니다.
원클릭 Discogs 가져오기
기존 Discogs 컬렉션 전체를 한 번의 클릭으로 가져오거나, 아티스트, 레이블 또는 트랙 데이터를 다시 입력할 필요 없이 Release ID로 새 항목을 추가할 수 있습니다.
맞춤 설정 가능한 대시보드
사용자가 탐색하는 방식에 맞춰 모듈형 통계 위젯, 구성 가능한 탐색 단축키, 그리고 카테고리별 시각 테마로 홈 뷰를 만드세요.
물리적 위치 추적
모든 품목이 선반, 창고 또는 대여 중인 위치를 태그하여 전체 컬렉션을 뒤지지 않고도 특정 기록이나 책을 찾을 수 있습니다.
찜 목록 및 공유
전용 위시리스트에서 향후 발견할 항목을 추적하고, 내장된 인증을 통해 카탈로그를 노출하여 비공개로 탐색하거나 읽기 전용으로 공유할 수 있습니다.
Hostinger에서 DVinyl을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.