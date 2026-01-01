DVinyl은 바이닐, CD, 카세트, 책, 만화, 블루레이, DVD, 비디오 게임을 위한 단일하고 맞춤 설정 가능한 공간을 원하는 실물 미디어 애호가를 위해 제작된 오픈 소스 컬렉션 관리자입니다. Discogs, Hardcover, TMDB, IGDB에서 풍부한 메타데이터와 커버 아트를 가져오며, 음악 발매물의 시장 가치를 추정하여 수집가들이 자신의 소장품이 실제로 얼마의 가치가 있는지 추적할 수 있도록 합니다.

자신만의 VPS에 DVinyl을 자체 호스팅하면 전체 컬렉션 인벤토리, 위치 태그 및 위시리스트 데이터를 타사 앱이나 스프레드시트에 갇히지 않고 직접 관리할 수 있습니다. 번들로 제공되는 MongoDB 데이터베이스는 업데이트 전반에 걸쳐 카탈로그를 유지하며, 비공개 인증 시스템을 통해 혼자 탐색하거나 친구들과 읽기 전용 보기를 공유할 수 있습니다.