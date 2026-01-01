원클릭 줌라 설치
다국어 지원이 가능한 동적인 웹사이트, 포털 및 웹 애플리케이션 구축을 위한 강력한 오픈 소스 CMS
Joomla용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Joomla 활용으로 만들 수 있는 것
Joomla는 1억 회 이상의 다운로드를 기록한 성숙한 오픈 소스 콘텐츠 관리 시스템으로, 개인 블로그와 커뮤니티 포털부터 엔터프라이즈 애플리케이션 및 정부 사이트에 이르기까지 모든 것을 지원합니다. 고급 사용자 관리, 75개 이상의 언어를 지원하는 내장 다국어 기능, 수천 개의 확장 프로그램은 사용 가능한 가장 유연한 CMS 플랫폼 중 하나로 만듭니다.
자체 VPS에 Joomla를 셀프 호스팅하면 전용 리소스, 완벽한 PHP 및 MySQL 구성 제어, 공유 호스팅 제한 없음 등의 이점을 얻을 수 있습니다. 따라서 예측할 수 없는 성능 저하나 방문자당 요금 없이 사이트가 잠재 고객과 함께 확장됩니다.
Joomla의 주요 특징
내장된 다국어
75개 이상의 언어로 콘텐츠를 기본적으로 관리합니다. 타사 플러그인이 필요 없어 국제 비즈니스 및 조직에 이상적입니다.
고급 접근 제어
여러 사용자 그룹 및 접근 수준을 통해 세분화된 권한을 정의하여 누가 콘텐츠를 생성, 편집 또는 게시할 수 있는지 정확하게 제어할 수 있습니다.
수천 개의 확장 프로그램
Joomla 확장 디렉토리의 템플릿, 컴포넌트, 모듈, 플러그인을 사용하여 Joomla를 확장하고, 사이트에 필요한 모든 기능을 추가할 수 있습니다.
내장된 SEO 도구
추가 플러그인 없이 검색 엔진 순위를 향상시키기 위해 친근한 URL, 메타 설명, 사이트맵을 기본으로 생성합니다.
콘텐츠 버전 관리
게시물에 대한 모든 변경 사항을 추적하고 이전 버전으로 되돌려 우발적인 편집이나 원치 않는 수정으로부터 콘텐츠를 보호합니다.
Hostinger에서 Joomla을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.