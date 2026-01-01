Joomla는 1억 회 이상의 다운로드를 기록한 성숙한 오픈 소스 콘텐츠 관리 시스템으로, 개인 블로그와 커뮤니티 포털부터 엔터프라이즈 애플리케이션 및 정부 사이트에 이르기까지 모든 것을 지원합니다. 고급 사용자 관리, 75개 이상의 언어를 지원하는 내장 다국어 기능, 수천 개의 확장 프로그램은 사용 가능한 가장 유연한 CMS 플랫폼 중 하나로 만듭니다.

자체 VPS에 Joomla를 셀프 호스팅하면 전용 리소스, 완벽한 PHP 및 MySQL 구성 제어, 공유 호스팅 제한 없음 등의 이점을 얻을 수 있습니다. 따라서 예측할 수 없는 성능 저하나 방문자당 요금 없이 사이트가 잠재 고객과 함께 확장됩니다.