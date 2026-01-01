PdfDing은 기기 간에 읽기 위치를 기억하는 자체 호스팅 PDF 관리자 및 뷰어입니다. 따라서 데스크톱에서 읽기를 시작하고 휴대폰에서 이어서 읽어도 위치를 잃지 않습니다. 파일은 다단계 태그 지정, 즐겨찾기, 보관 기능을 통해 작업 공간 및 컬렉션으로 구성됩니다. 브라우저 기반 뷰어를 통해 문서에 주석을 달고, 강조 표시하고, 텍스트를 추가하고, 그림을 그리고, 서명할 수 있으며, 모든 주석은 서버 측에 저장되며 모든 기기에서 동기화됩니다.

자신의 VPS에 PdfDing을 자체 호스팅하면 문서 라이브러리를 비공개로 유지할 수 있습니다. 클라우드 서비스에 파일이 업로드되지 않고, 사용량 분석이 없으며, 인스턴스에 액세스할 수 있는 사람을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 선택 사항인 OIDC 단일 로그인, 2단계 인증 및 링크별 액세스 제어 기능을 통해 개인 및 소규모 팀 사용 모두에 실용적입니다.