PdfDing 원클릭 설치.
브라우저 기반 보기, 주석, 기기 간 읽기 위치 동기화 기능을 갖춘 자체 호스팅 PDF 관리자.
PdfDing용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
PdfDing 활용으로 만들 수 있는 것
PdfDing은 기기 간에 읽기 위치를 기억하는 자체 호스팅 PDF 관리자 및 뷰어입니다. 따라서 데스크톱에서 읽기를 시작하고 휴대폰에서 이어서 읽어도 위치를 잃지 않습니다. 파일은 다단계 태그 지정, 즐겨찾기, 보관 기능을 통해 작업 공간 및 컬렉션으로 구성됩니다. 브라우저 기반 뷰어를 통해 문서에 주석을 달고, 강조 표시하고, 텍스트를 추가하고, 그림을 그리고, 서명할 수 있으며, 모든 주석은 서버 측에 저장되며 모든 기기에서 동기화됩니다.
자신의 VPS에 PdfDing을 자체 호스팅하면 문서 라이브러리를 비공개로 유지할 수 있습니다. 클라우드 서비스에 파일이 업로드되지 않고, 사용량 분석이 없으며, 인스턴스에 액세스할 수 있는 사람을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 선택 사항인 OIDC 단일 로그인, 2단계 인증 및 링크별 액세스 제어 기능을 통해 개인 및 소규모 팀 사용 모두에 실용적입니다.
PdfDing의 주요 특징
기기 간 동기화
읽기 위치, 주석, 디지털 서명은 모든 기기에서 동기화되므로 데스크톱과 모바일을 오갈 때도 작업하던 위치를 잃지 않습니다.
주석 및 편집
타사 도구 없이 브라우저에서 직접 텍스트, 하이라이트, 그림, 댓글을 추가할 수 있으며, 주석은 서버 측에 저장됩니다.
컬렉션 및 태그 지정
PDF를 작업 공간 및 컬렉션으로 정리하고, 다단계 태그, 즐겨찾기, 보관 기능을 활용하여 체계적인 개인 또는 팀 라이브러리를 구축하세요.
디지털 서명
브라우저에서 문서에 서명하고, 데스크톱 소프트웨어를 설치하지 않고도 모든 기기에서 서명을 동기화하고 보존할 수 있습니다.
SSO 및 2단계 인증
모든 OIDC 공급자와 통합하여 단일 로그인을 구현하고, TOTP 또는 WebAuthn 하드웨어 키 2단계 인증으로 계정을 보호합니다.
공유 가능한 링크
개별 PDF용으로 QR 코드와 함께 접근 제어 공유 링크를 생성하여, 전체 계정 액세스 권한을 부여하지 않고도 문서를 쉽게 공유할 수 있습니다.
Hostinger에서 PdfDing을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.