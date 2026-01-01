Audiobookshelf 원클릭 설치
다중 사용자 지원, 오프라인 모바일 앱, 그리고 자동 메타데이터 가져오기 기능을 갖춘 자체 호스팅 오디오북 및 팟캐스트 서버.
Audiobookshelf용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Audiobookshelf 활용으로 만들 수 있는 것
Audiobookshelf는 오디오북, 팟캐스트, 전자책을 위해 특별히 제작된 포괄적인 자체 호스팅 미디어 서버입니다. 어떤 브라우저에서든 액세스할 수 있는 프로그레시브 웹 앱(PWA)과 오프라인 청취를 지원하는 기본 iOS 및 Android 앱을 제공합니다. 이 플랫폼은 모든 오디오 형식을 즉석에서 스트리밍하고, 메타데이터와 표지 아트를 자동으로 가져오며, 각 사용자의 개별 재생 진행 상황을 모든 기기에서 동기화합니다.
자체 호스팅을 통해 미디어 라이브러리를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 구독료, 파일 크기 제한, 공급업체 종속이 없습니다. 팟캐스트 자동 다운로드, RSS 피드 생성, 챕터 관리, 오디오 파일 병합 도구는 Audiobookshelf를 상업용 오디오북 플랫폼의 완벽한 대체제로 만들면서도 사용자의 청취 습관과 구매한 콘텐츠를 완전히 비공개로 유지합니다.
Audiobookshelf의 주요 특징
다중 사용자 진행 동기화
각 사용자는 브라우저 및 모바일 기기에서 동기화되는 독립적인 재생 진행 상황을 유지하므로, 가족이나 가구 공유에 이상적입니다.
오프라인 모바일 앱
네이티브 iOS 및 안드로이드 앱을 통해 사용자는 인터넷 연결 없이 콘텐츠를 다운로드하여 들을 수 있으며, 이는 출퇴근 및 여행에 이상적입니다.
자동 메타데이터 가져오기
표지 아트와 메타데이터는 Audible, Google Books, iTunes 및 기타 소스에서 자동으로 가져와지므로, 수동으로 작업할 필요 없이 라이브러리를 깔끔하게 유지할 수 있습니다.
팟캐스트 관리
팟캐스트를 구독하고, 새 에피소드를 자동 다운로드하며, 비공개 RSS 피드를 생성하여 이미 사용 중인 모든 팟캐스트 플레이어에서 들을 수 있습니다.
챕터 도구
Audnexus API를 통해 챕터 데이터를 편집하고 조회한 다음, 정확한 챕터 탐색을 위해 업데이트된 메타데이터를 오디오 파일에 직접 삽입합니다.
Hostinger에서 Audiobookshelf을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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