Audiobookshelf는 오디오북, 팟캐스트, 전자책을 위해 특별히 제작된 포괄적인 자체 호스팅 미디어 서버입니다. 어떤 브라우저에서든 액세스할 수 있는 프로그레시브 웹 앱(PWA)과 오프라인 청취를 지원하는 기본 iOS 및 Android 앱을 제공합니다. 이 플랫폼은 모든 오디오 형식을 즉석에서 스트리밍하고, 메타데이터와 표지 아트를 자동으로 가져오며, 각 사용자의 개별 재생 진행 상황을 모든 기기에서 동기화합니다.

자체 호스팅을 통해 미디어 라이브러리를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 구독료, 파일 크기 제한, 공급업체 종속이 없습니다. 팟캐스트 자동 다운로드, RSS 피드 생성, 챕터 관리, 오디오 파일 병합 도구는 Audiobookshelf를 상업용 오디오북 플랫폼의 완벽한 대체제로 만들면서도 사용자의 청취 습관과 구매한 콘텐츠를 완전히 비공개로 유지합니다.