HandBrake 원클릭 설치
모든 브라우저에서 접근 가능한 오픈 소스 비디오 트랜스코더로, 일괄 변환 및 자동 감시 폴더 처리 기능을 제공합니다.
HandBrake용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
HandBrake 활용으로 만들 수 있는 것
HandBrake는 가장 널리 사용되는 오픈 소스 비디오 트랜스코더이며, 거의 모든 비디오 형식을 MP4 및 MKV와 같은 최신, 널리 호환되는 출력으로 변환할 수 있습니다. 이 배포는 Docker 컨테이너 내에서 HandBrake를 실행하고 noVNC를 사용하여 전체 그래픽 인터페이스를 브라우저로 스트리밍합니다. 데스크톱 설치가 필요 없습니다. 모든 인코딩 사전 설정, 자막 지원, 챕터 마커 및 하드웨어 가속 옵션을 갖춘 완전한 HandBrake UI를 최신 브라우저가 있는 모든 장치에서 액세스할 수 있습니다.
컨테이너에는 지정된 입력 디렉터리에 넣는 모든 비디오 파일을 자동으로 변환하여 VPS에서 무인 배치 작업을 쉽게 실행할 수 있도록 하는 감시 폴더 기능이 포함되어 있습니다.
HandBrake의 주요 특징
브라우저 기반 GUI
전체 HandBrake 데스크톱 인터페이스는 noVNC를 통해 브라우저로 직접 스트리밍됩니다. 로컬에 어떤 소프트웨어도 설치할 필요 없이 어디서든 액세스할 수 있습니다.
자동 감시 폴더
감시 폴더에 놓인 파일은 백그라운드에서 자동으로 대기열에 추가되고 변환되어, 수동 개입 없이 무인 배치 처리가 가능합니다.
다양한 형식 지원
거의 모든 비디오 소스 형식을 지원하며 MP4, MKV 또는 WebM으로 변환합니다. 코덱, 비트레이트, 해상도 및 오디오 트랙을 정밀하게 제어할 수 있습니다.
인코딩 사전 설정
수십 가지의 내장된 사전 설정은 스트리밍에 최적화된 프로필부터 고품질 아카이브 인코딩까지 특정 장치 및 품질 수준을 대상으로 하여 설정 시간을 단축합니다.
자막 및 챕터 지원
변환하는 동안 자막 트랙 및 챕터 마커를 가져오거나, 굽거나, 통과시켜 원본 소스 파일의 메타데이터를 보존합니다.
Hostinger에서 HandBrake을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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