HandBrake는 가장 널리 사용되는 오픈 소스 비디오 트랜스코더이며, 거의 모든 비디오 형식을 MP4 및 MKV와 같은 최신, 널리 호환되는 출력으로 변환할 수 있습니다. 이 배포는 Docker 컨테이너 내에서 HandBrake를 실행하고 noVNC를 사용하여 전체 그래픽 인터페이스를 브라우저로 스트리밍합니다. 데스크톱 설치가 필요 없습니다. 모든 인코딩 사전 설정, 자막 지원, 챕터 마커 및 하드웨어 가속 옵션을 갖춘 완전한 HandBrake UI를 최신 브라우저가 있는 모든 장치에서 액세스할 수 있습니다.

컨테이너에는 지정된 입력 디렉터리에 넣는 모든 비디오 파일을 자동으로 변환하여 VPS에서 무인 배치 작업을 쉽게 실행할 수 있도록 하는 감시 폴더 기능이 포함되어 있습니다.