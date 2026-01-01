Mattermost는 자체 호스팅 팀 협업 플랫폼으로, Slack과 유사한 메시징, 파일 공유, 음성 통화 및 워크플로 자동화를 제공하며 데이터 제어권을 포기하지 않아도 됩니다. 기술 및 보안에 민감한 팀을 위해 구축되었으며, 스레드 채널, 800개 이상의 통합, SSO, LDAP 및 즉시 사용 가능한 규정 준수 아카이빙을 지원합니다.

자체 VPS에 Mattermost를 자체 호스팅하면 사용자당 구독료가 발생하지 않으며, 모든 메시지와 파일을 인프라 내에 유지하고, 클라우드 전용 도구가 허용되지 않는 정부, 금융 및 의료 환경에서 흔히 발생하는 데이터 주권 요구 사항을 충족합니다.