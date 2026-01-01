Apache Solr 원클릭 설치.
모든 애플리케이션을 위한 전체 텍스트 검색, 패싯 탐색 및 실시간 인덱싱을 지원하는 엔터프라이즈급 오픈 소스 검색 플랫폼.
Apache Solr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Apache Solr 활용으로 만들 수 있는 것
Apache Solr는 Apache Lucene을 기반으로 구축된, 수많은 검증을 거친 오픈 소스 검색 플랫폼으로, 전 세계 수천 개의 조직에서 사용됩니다. 전체 텍스트 검색, 패싯 브라우징, 히트 하이라이팅, 공간 검색 및 풍부한 문서 처리를 처리하며, 모든 언어 또는 프레임워크와 호환되는 REST API를 통해 이 모든 것을 처리합니다.
자체 VPS에 Solr를 직접 호스팅하면 쿼리당 요금이나 벤더 종속성 없이 검색 인프라, 데이터 프라이버시 및 성능 튜닝에 대한 완전한 제어권을 제공합니다. 웹사이트 검색, 전자상거래 제품 검색 또는 기업 문서 검색이 필요하든, Solr의 성숙한 생태계와 확장 가능한 스키마는 이를 검증된 기반으로 만듭니다.
Apache Solr의 주요 특징
풀텍스트 검색
토큰화, 형태소 분석, 동의어, 관련성 튜닝을 포함한 루씬 기반 텍스트 분석은 대규모 문서 컬렉션 전반에 걸쳐 정확한 결과를 제공합니다.
패싯 탐색
네이티브 패싯을 사용하면 사용자가 카테고리, 가격, 날짜 또는 모든 인덱싱된 필드를 기준으로 상세 검색할 수 있습니다. 이는 전자상거래 및 콘텐츠 필터링 인터페이스의 표준 엔진입니다.
실시간 인덱싱
인덱스에 커밋된 문서는 몇 초 내에 검색 가능해지며, 최신 결과가 필요한 애플리케이션을 위한 거의 실시간 검색을 지원합니다.
리치 문서 처리
내장된 Apache Tika 통합은 PDF, Word 문서, HTML 및 천 개 이상의 다른 파일 형식에서 텍스트를 자동으로 추출하고 색인화합니다.
REST API
JSON, XML 또는 CSV 응답을 사용하여 HTTP를 통해 인덱스를 쿼리하고 업데이트합니다. Solr 전용 클라이언트 라이브러리 없이도 모든 스택과 통합할 수 있습니다.
Hostinger에서 Apache Solr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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