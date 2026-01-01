Apache Solr는 Apache Lucene을 기반으로 구축된, 수많은 검증을 거친 오픈 소스 검색 플랫폼으로, 전 세계 수천 개의 조직에서 사용됩니다. 전체 텍스트 검색, 패싯 브라우징, 히트 하이라이팅, 공간 검색 및 풍부한 문서 처리를 처리하며, 모든 언어 또는 프레임워크와 호환되는 REST API를 통해 이 모든 것을 처리합니다.

자체 VPS에 Solr를 직접 호스팅하면 쿼리당 요금이나 벤더 종속성 없이 검색 인프라, 데이터 프라이버시 및 성능 튜닝에 대한 완전한 제어권을 제공합니다. 웹사이트 검색, 전자상거래 제품 검색 또는 기업 문서 검색이 필요하든, Solr의 성숙한 생태계와 확장 가능한 스키마는 이를 검증된 기반으로 만듭니다.