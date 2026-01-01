Outline 원클릭 설치.
팀을 위한 실시간 협업, 강력한 검색, 아름다운 마크다운 편집 기능을 갖춘 현대적인 오픈 소스 지식 기반 및 위키
Outline용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Outline 활용으로 만들 수 있는 것
Outline은 아름다운 디자인과 원활한 실시간 편집을 모두 중요하게 생각하는 팀을 위해 설계된 빠르고 협업적인 지식 기반입니다. 슬래시 명령, 중첩 문서 계층 구조 및 컬렉션 기반 조직을 갖춘 Markdown 편집기를 중심으로 구축되어, 엔지니어링, 제품 및 운영 팀에 기능적이고 시각적으로 매력적인 문서화를 위한 구조화된 작업 공간을 제공합니다. 버전 기록, 세분화된 권한 및 여러 SSO 공급자 지원을 통해 모든 규모의 조직에 적합합니다.
자체 VPS에 Outline을 자체 호스팅하면 사용자당 가격 제약이 없습니다. — 고정된 인프라 비용으로 무제한 팀원을 사용할 수 있습니다. 문서와 지적 재산은 제3자 데이터 액세스 없이 사용자의 통제하에 유지되며, PostgreSQL과 Redis는 외부 서비스 종속성 없이 최적의 성능을 위해 로컬에서 실행됩니다.
Outline의 주요 특징
실시간 협업
여러 팀원이 인라인 댓글 및 제안과 함께 동일한 문서를 동시에 편집할 수 있어 문서 스프린트 및 검토 주기를 원활하게 만듭니다.
강력한 전문 검색
모든 문서와 컬렉션에서 즉시 검색할 수 있으며, 관련성 순으로 정렬된 결과 덕분에 수분간 찾아보는 대신 몇 초 만에 정확한 정보를 얻을 수 있습니다.
유연한 인증
Google, Slack, Azure AD, GitHub 및 맞춤형 OIDC 공급자와 통합되어 팀이 기존 자격 증명으로 로그인할 수 있으며 별도의 계정을 관리할 필요가 없습니다.
버전 기록
모든 문서 변경 사항은 차이점 보기 및 전체 복원 기능으로 추적되어, 팀에게 실수로 인한 편집에 대한 안전망과 규정 준수를 위한 감사 추적을 제공합니다.
컬렉션 조직
모든 팀 구조에 적합한 세분화된 공개, 팀 또는 비공개 공유 제어 기능을 통해 문서를 중첩된 계층 구조 및 컬렉션으로 정리할 수 있습니다.
Hostinger에서 Outline을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.