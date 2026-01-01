Outline은 아름다운 디자인과 원활한 실시간 편집을 모두 중요하게 생각하는 팀을 위해 설계된 빠르고 협업적인 지식 기반입니다. 슬래시 명령, 중첩 문서 계층 구조 및 컬렉션 기반 조직을 갖춘 Markdown 편집기를 중심으로 구축되어, 엔지니어링, 제품 및 운영 팀에 기능적이고 시각적으로 매력적인 문서화를 위한 구조화된 작업 공간을 제공합니다. 버전 기록, 세분화된 권한 및 여러 SSO 공급자 지원을 통해 모든 규모의 조직에 적합합니다.

자체 VPS에 Outline을 자체 호스팅하면 사용자당 가격 제약이 없습니다. — 고정된 인프라 비용으로 무제한 팀원을 사용할 수 있습니다. 문서와 지적 재산은 제3자 데이터 액세스 없이 사용자의 통제하에 유지되며, PostgreSQL과 Redis는 외부 서비스 종속성 없이 최적의 성능을 위해 로컬에서 실행됩니다.