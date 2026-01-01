Downtify 원클릭 설치.
Spotify 링크를 사용하여 YouTube에서 오디오를 가져와 메타데이터, 앨범 아트, 가사로 파일을 자동으로 태그하는 음악 다운로더.
Downtify용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Downtify 활용으로 만들 수 있는 것
Downtify는 Spotify의 풍부한 메타데이터와 YouTube의 오디오 라이브러리를 연결하는 자체 호스팅 음악 다운로드 애플리케이션입니다. 단일 트랙, 앨범 또는 전체 재생 목록 등 모든 Spotify 링크를 붙여넣으면 Downtify가 오디오를 가져와 앨범 아트, 아티스트 정보, 트랙 번호, 가사 및 장르 태그로 결과 파일을 자동으로 풍부하게 만듭니다.
웹 인터페이스는 의도적으로 최소화되어 있습니다. URL을 제출하면 완전히 태그된 오디오 파일을 받을 수 있습니다. 다운로드된 파일은 영구 볼륨에 저장되므로 모든 미디어 라이브러리 관리자와 쉽게 통합할 수 있습니다. 대용량 다운로드가 완료되면 데스크톱 알림이 표시됩니다. 자체 호스팅을 통해 스트리밍 가용성이나 스트림당 요금에 의존하지 않고 음악 라이브러리를 완벽하게 제어할 수 있습니다.
Downtify의 주요 특징
Spotify 링크 다운로드
개별 트랙, 앨범, 재생 목록의 Spotify URL을 허용하며, 일치하는 오디오를 YouTube에서 자동으로 가져옵니다.
자동 메타데이터 태그 지정
모든 다운로드 파일에 앨범 아트, 가사, 아티스트 정보, 트랙 번호 및 장르 태그를 삽입하여 라이브러리를 깔끔하게 정리합니다.
일괄 플레이리스트 지원
단일 작업으로 전체 앨범과 재생 목록을 다운로드하며, 백그라운드에서 대기열 관리 및 진행 상황 추적을 처리합니다.
데스크톱 알림
다운로드가 완료되면 알려주므로, 대량 작업이 처리되는 동안 다른 작업을 계속할 수 있습니다.
영구 저장소
모든 다운로드를 컨테이너 재시작 후에도 유지되며 외부 미디어 라이브러리 도구와 통합되는 전용 볼륨에 저장합니다.
Hostinger에서 Downtify을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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