Downtify는 Spotify의 풍부한 메타데이터와 YouTube의 오디오 라이브러리를 연결하는 자체 호스팅 음악 다운로드 애플리케이션입니다. 단일 트랙, 앨범 또는 전체 재생 목록 등 모든 Spotify 링크를 붙여넣으면 Downtify가 오디오를 가져와 앨범 아트, 아티스트 정보, 트랙 번호, 가사 및 장르 태그로 결과 파일을 자동으로 풍부하게 만듭니다.

웹 인터페이스는 의도적으로 최소화되어 있습니다. URL을 제출하면 완전히 태그된 오디오 파일을 받을 수 있습니다. 다운로드된 파일은 영구 볼륨에 저장되므로 모든 미디어 라이브러리 관리자와 쉽게 통합할 수 있습니다. 대용량 다운로드가 완료되면 데스크톱 알림이 표시됩니다. 자체 호스팅을 통해 스트리밍 가용성이나 스트림당 요금에 의존하지 않고 음악 라이브러리를 완벽하게 제어할 수 있습니다.