ServerStatus는 오픈 소스 다중 서버 모니터링 시스템으로, 여러 원격 머신에서 CPU, 메모리, 디스크 및 네트워크 메트릭을 수집하여 단일 실시간 웹 대시보드에 표시합니다. 각 모니터링되는 서버는 중앙 ServerStatus 서버로 보고하는 경량 클라이언트 에이전트를 실행하며, 이를 통해 복잡한 관찰 스택을 배포할 필요 없이 전체 인프라에 대한 통합된 보기를 쉽게 얻을 수 있습니다.

자체 VPS에 ServerStatus를 자체 호스팅하면 모든 인프라 메트릭을 비공개로 유지하고 제어할 수 있습니다. 웹 대시보드는 실시간으로 업데이트되며 데이터베이스, 복잡한 구성 파이프라인 및 외부 종속성이 필요 없습니다. 단일 컨테이너와 서버 목록이 포함된 구성 파일만 있으면 됩니다.