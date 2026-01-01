원클릭 설치로 ServerStatus 배포
모든 서버의 실시간 지표를 한눈에 집계하는 경량 다중 서버 모니터링 대시보드입니다.
ServerStatus용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ServerStatus 활용으로 만들 수 있는 것
ServerStatus는 오픈 소스 다중 서버 모니터링 시스템으로, 여러 원격 머신에서 CPU, 메모리, 디스크 및 네트워크 메트릭을 수집하여 단일 실시간 웹 대시보드에 표시합니다. 각 모니터링되는 서버는 중앙 ServerStatus 서버로 보고하는 경량 클라이언트 에이전트를 실행하며, 이를 통해 복잡한 관찰 스택을 배포할 필요 없이 전체 인프라에 대한 통합된 보기를 쉽게 얻을 수 있습니다.
자체 VPS에 ServerStatus를 자체 호스팅하면 모든 인프라 메트릭을 비공개로 유지하고 제어할 수 있습니다. 웹 대시보드는 실시간으로 업데이트되며 데이터베이스, 복잡한 구성 파이프라인 및 외부 종속성이 필요 없습니다. 단일 컨테이너와 서버 목록이 포함된 구성 파일만 있으면 됩니다.
ServerStatus의 주요 특징
다중 서버 통합
별도의 서버별 설치 없이, 무제한 원격 서버의 메트릭을 수집하여 하나의 중앙 집중식 대시보드에 표시합니다.
실시간 대시보드
실시간 업데이트 웹 UI는 모니터링되는 모든 호스트의 CPU 부하, 메모리 사용량, 디스크 공간 및 네트워크 처리량을 한눈에 보여줍니다.
경량 클라이언트 에이전트
원격 서버는 거의 0에 가까운 리소스 오버헤드로 간단한 TCP 연결을 통해 메트릭을 보고하는 최소한의 Python 또는 셸 클라이언트를 실행합니다.
워치독 알림
CPU, 메모리 및 네트워크 조건에 대한 표현식 기반 알림 규칙을 정의하고 구성 가능한 웹훅 콜백을 통해 알림을 보냅니다.
웹사이트 및 SSL 모니터링
동일한 대시보드에서 서버 지표와 함께 HTTP/HTTPS 엔드포인트 및 SSL 인증서 만료를 모니터링합니다.
Hostinger에서 ServerStatus을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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