Explo 원클릭 설치.
ListenBrainz 추천을 기반으로 재생 목록을 자동으로 생성하고 라이브러리에 다운로드하는 자체 호스팅 음악 발견 엔진입니다.
Explo용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Explo 활용으로 만들 수 있는 것
Explo는 ListenBrainz 청취 기록을 개인 음악 라이브러리에 연결하는 자체 호스팅 음악 검색 서버입니다. Explo는 ListenBrainz에서 주간 및 일간 추천 재생 목록을 가져오고, YouTube 또는 Soulseek를 통해 일치하는 트랙을 찾아 다운로드한 다음, Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic 또는 MPD 내에 재생 목록을 직접 생성합니다. 이 모든 과정은 사용자가 제어하는 일정에 따라 자동으로 이루어집니다.
구독 및 불투명한 알고리즘 뒤에 추천을 숨기는 스트리밍 서비스와 달리, Explo는 완전한 투명성을 제공합니다. 모든 추천은 ListenBrainz의 실제 청취 데이터로 추적 가능하며, 다운로드된 모든 트랙은 사용자 자신의 서버에 저장됩니다. 내장된 웹 UI를 통해 구성 파일을 편집할 필요 없이 일정을 관리하고, 재생 목록 기록을 탐색하며, 모든 통합을 구성할 수 있습니다.
Explo의 주요 특징
ListenBrainz 발견
ListenBrainz 계정에서 주간 탐색, 주간 잼, 일간 잼 플레이리스트를 바로 가져옵니다. 이 추천은 전적으로 사용자 본인의 청취 기록에 따라 형성됩니다.
다중 서버 지원
Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic, MPD와 통합되어, 이미 실행 중인 음악 서버 내에서 직접 재생 목록을 생성합니다.
예정된 자동화
구성 가능한 크론 스케줄이 검색을 자동으로 실행합니다. 한 번 설정하면 매주 새로운 음악이 수동 작업 없이 라이브러리에 나타납니다.
유튜브 및 Soulseek 다운로드
YouTube(yt-dlp 사용) 또는 Soulseek(Slskd 사용)을 통해 트랙을 찾아 다운로드할 수 있으며, 품질 필터, 형식 선택 및 스마트 중복 제거 기능이 제공됩니다.
웹 UI 관리
단일 인증된 브라우저 인터페이스에서 재생 목록 아카이브를 찾아보고, 수동 실행을 시작하고, 일정을 조정하며, 모든 음악 서버 설정을 관리할 수 있습니다.
Hostinger에서 Explo을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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