Explo는 ListenBrainz 청취 기록을 개인 음악 라이브러리에 연결하는 자체 호스팅 음악 검색 서버입니다. Explo는 ListenBrainz에서 주간 및 일간 추천 재생 목록을 가져오고, YouTube 또는 Soulseek를 통해 일치하는 트랙을 찾아 다운로드한 다음, Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic 또는 MPD 내에 재생 목록을 직접 생성합니다. 이 모든 과정은 사용자가 제어하는 일정에 따라 자동으로 이루어집니다.

구독 및 불투명한 알고리즘 뒤에 추천을 숨기는 스트리밍 서비스와 달리, Explo는 완전한 투명성을 제공합니다. 모든 추천은 ListenBrainz의 실제 청취 데이터로 추적 가능하며, 다운로드된 모든 트랙은 사용자 자신의 서버에 저장됩니다. 내장된 웹 UI를 통해 구성 파일을 편집할 필요 없이 일정을 관리하고, 재생 목록 기록을 탐색하며, 모든 통합을 구성할 수 있습니다.