Microweber 원클릭 설치
Laravel 기반의 내장 전자상거래 기능을 갖춘 오픈 소스 드래그 앤 드롭 웹사이트 빌더 및 CMS.
Microweber용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Microweber 활용으로 만들 수 있는 것
Microweber는 오픈 소스 CMS이자 웹사이트 빌더로, 라이브 페이지에 블록을 직접 드래그하여 페이지, 블로그 및 온라인 스토어를 구성할 수 있습니다. 별도의 관리자 미리보기나 템플릿 코딩이 필요 없습니다. Laravel을 기반으로 구축되었으며 MIT 라이선스가 적용되는 Microweber는 완전한 전자상거래 엔진, 다국어 콘텐츠, 그리고 상점, 갤러리, 문의 양식, 블로그 게시물을 기본으로 제공하는 모듈 시스템을 갖추고 있습니다.
자체 VPS에 Microweber를 셀프 호스팅하면 사이트 파일, 고객 주문 및 업로드된 미디어를 전적으로 제어할 수 있으며, 사이트당 수수료, 거래 수수료, 설치할 수 있는 테마 또는 모듈에 대한 플랫폼 제한이 없습니다.
Microweber의 주요 특징
실시간 드래그앤드롭 편집기
블록, 텍스트, 이미지를 끌어다 놓아 프런트엔드에서 직접 페이지를 편집할 수 있습니다. — 만든 레이아웃은 방문자가 보는 것과 정확히 동일합니다.
내장형 전자상거래
핵심 기능에 상품 카탈로그, 장바구니, 결제, 주문 관리가 포함된 온라인 스토어를 시작하세요. 별도의 플러그인이나 구독은 필요 없습니다.
Laravel 기반
Laravel PHP 프레임워크를 기반으로 구축되어 개발자에게 익숙한 MVC 구조, Composer 패키지 및 Eloquent ORM을 제공하여 플랫폼을 안전하게 확장할 수 있도록 합니다.
다국어 콘텐츠
기본 번역 도구를 사용하여 동일한 사이트를 여러 언어로 게시하여, 타사 플러그인 없이 국제적인 잠재고객에게 도달할 수 있습니다.
모듈 생태계
갤러리, 문의 양식, 슬라이더, 상점, 블로그 게시물을 재사용 가능한 모듈로 추가하여 어떤 페이지에든 드래그 앤 드롭하고 시각적으로 재구성할 수 있습니다.
화이트 라벨 테마
MIT 라이선스 하에 템플릿, 브랜딩, 레이아웃을 자유롭게 맞춤 설정할 수 있습니다. 벤더 종속 없이 클라이언트를 위한 사이트를 구축하는 에이전시에 이상적입니다.
Hostinger에서 Microweber을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.