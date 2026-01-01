Microweber는 오픈 소스 CMS이자 웹사이트 빌더로, 라이브 페이지에 블록을 직접 드래그하여 페이지, 블로그 및 온라인 스토어를 구성할 수 있습니다. 별도의 관리자 미리보기나 템플릿 코딩이 필요 없습니다. Laravel을 기반으로 구축되었으며 MIT 라이선스가 적용되는 Microweber는 완전한 전자상거래 엔진, 다국어 콘텐츠, 그리고 상점, 갤러리, 문의 양식, 블로그 게시물을 기본으로 제공하는 모듈 시스템을 갖추고 있습니다.

자체 VPS에 Microweber를 셀프 호스팅하면 사이트 파일, 고객 주문 및 업로드된 미디어를 전적으로 제어할 수 있으며, 사이트당 수수료, 거래 수수료, 설치할 수 있는 테마 또는 모듈에 대한 플랫폼 제한이 없습니다.