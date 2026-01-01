원클릭 설치로 PentAGI 배포
단일 자체 호스팅 대시보드에서 복잡한 침투 테스트 작업을 실행하는 완전 자율 AI 에이전트 시스템.
PentAGI용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
PentAGI 활용으로 만들 수 있는 것
PentAGI는 지속적인 사람의 감독 없이 복잡한 침투 테스트 작업을 수행하는 완전 자율 AI 에이전트 시스템입니다. 이 시스템은 전문 AI 에이전트(기획자, 연구원, 코더, 침투 테스터)를 조율하여 목표에 대해 추론하고, 올바른 도구를 선택하며, 격리된 Docker 컨테이너 내에서 이를 실행하여 취약점을 발견하고 검증합니다.
자체 OpenAI, Anthropic 또는 Google Gemini 키를 연결하면 PentAGI가 pgvector 데이터베이스와 내장 웹 스크래퍼로 지원되는 검색 가능한 지식 기반을 활용하여 정찰부터 보고까지 전체 작업을 주도합니다. 자체 VPS에 셀프 호스팅하면 민감한 스캔 데이터, 자격 증명 및 발견 사항을 타사 보안 서비스 대신 전적으로 사용자 인프라 내에 유지할 수 있습니다.
PentAGI의 주요 특징
자율 AI 에이전트
기획자, 연구원, 코더, 모의 침투 테스터 에이전트들이 단계별 사람의 개입 없이 전체 작업을 수행하기 위해 협력합니다.
자체 LLM 가져오기
OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek 또는 로컬 Ollama 모델을 연동하여 원할 때마다 제공업체를 전환할 수 있습니다.
격리된 도구 실행
에이전트는 보안 도구를 실행하기 위해 일회용 Docker 컨테이너를 생성하며, 모든 명령을 호스트로부터 샌드박스 처리하여 격리합니다.
벡터 지식 베이스
번들된 pgvector 데이터베이스는 에이전트에게 작업 전반에 걸쳐 발견 사항, 목표 및 이전 단계에 대한 장기 기억을 제공합니다.
내장 웹 리서치
통합 스크레이퍼와 검색 커넥터를 통해 에이전트는 필요에 따라 익스플로잇, 권고 사항, 문서를 수집할 수 있습니다.
Hostinger에서 PentAGI을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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