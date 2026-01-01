PentAGI는 지속적인 사람의 감독 없이 복잡한 침투 테스트 작업을 수행하는 완전 자율 AI 에이전트 시스템입니다. 이 시스템은 전문 AI 에이전트(기획자, 연구원, 코더, 침투 테스터)를 조율하여 목표에 대해 추론하고, 올바른 도구를 선택하며, 격리된 Docker 컨테이너 내에서 이를 실행하여 취약점을 발견하고 검증합니다.

자체 OpenAI, Anthropic 또는 Google Gemini 키를 연결하면 PentAGI가 pgvector 데이터베이스와 내장 웹 스크래퍼로 지원되는 검색 가능한 지식 기반을 활용하여 정찰부터 보고까지 전체 작업을 주도합니다. 자체 VPS에 셀프 호스팅하면 민감한 스캔 데이터, 자격 증명 및 발견 사항을 타사 보안 서비스 대신 전적으로 사용자 인프라 내에 유지할 수 있습니다.