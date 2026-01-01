ThinkDashboard 원클릭 설치.
키보드 단축키와 미니멀리스트 텍스트 기반 인터페이스를 갖춘 경량 자체 호스팅 북마크 대시보드.
ThinkDashboard용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ThinkDashboard 활용으로 만들 수 있는 것
ThinkDashboard는 일반적인 홈랩 대시보드의 불필요한 기능 없이 빠른 브라우저 시작 페이지를 원하는 사람들을 위해 Go와 바닐라 자바스크립트로 구축된 미니멀리스트 자체 호스팅 북마크 대시보드입니다. 북마크는 카테고리별로 그룹화되고, 여러 페이지에 걸쳐 정리되며, 데스크톱과 모바일에서 즉시 로드되는 깔끔한 텍스트 우선 인터페이스를 통해 표시됩니다.
모든 북마크에 키보드 단축키를 할당할 수 있으므로, 자주 방문하는 곳을 여는 것은 키를 누르는 것만큼 빠릅니다. 마우스, 검색 드롭다운, 타사 확장 프로그램이 필요 없습니다. 모든 데이터는 영구 볼륨의 JSON 파일에 저장되어 백업이 매우 쉬우며, 호스팅되는 북마크 서비스 대신 자체 VPS에 북마크 컬렉션을 완전히 보관할 수 있습니다.
ThinkDashboard의 주요 특징
키보드 단축키
어떤 북마크에든 키를 할당하여 마우스를 만지지 않고 대시보드에서 즉시 열 수 있습니다.
최소한의 텍스트 UI
깔끔한 텍스트 기반 인터페이스는 위젯, 날씨 패널 또는 서비스 타일 대신 링크에 집중하게 합니다.
분류된 즐겨찾기
컨텍스트를 명확하게 구분하기 위해 여러 대시보드 페이지에 걸쳐 분산된 사용자 지정 카테고리로 링크를 정리합니다.
테마 맞춤 설정
어두운 테마와 밝은 테마 간 전환하거나 구성 페이지에서 직접 무제한 사용자 지정 색상 변형을 만들 수 있습니다.
JSON 파일 저장
모든 북마크, 페이지 및 설정은 손쉬운 백업 및 버전 관리를 위해 영구 볼륨에 일반 JSON 파일로 저장됩니다.
반응형 디자인
레이아웃이 휴대폰과 태블릿에 맞춰 조정되므로, 데스크톱에서 벗어나서도 시작 페이지를 빠르게 사용할 수 있습니다.
Hostinger에서 ThinkDashboard을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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