ThinkDashboard는 일반적인 홈랩 대시보드의 불필요한 기능 없이 빠른 브라우저 시작 페이지를 원하는 사람들을 위해 Go와 바닐라 자바스크립트로 구축된 미니멀리스트 자체 호스팅 북마크 대시보드입니다. 북마크는 카테고리별로 그룹화되고, 여러 페이지에 걸쳐 정리되며, 데스크톱과 모바일에서 즉시 로드되는 깔끔한 텍스트 우선 인터페이스를 통해 표시됩니다.

모든 북마크에 키보드 단축키를 할당할 수 있으므로, 자주 방문하는 곳을 여는 것은 키를 누르는 것만큼 빠릅니다. 마우스, 검색 드롭다운, 타사 확장 프로그램이 필요 없습니다. 모든 데이터는 영구 볼륨의 JSON 파일에 저장되어 백업이 매우 쉬우며, 호스팅되는 북마크 서비스 대신 자체 VPS에 북마크 컬렉션을 완전히 보관할 수 있습니다.