WBO (화이트보드 온라인)는 여러 사용자가 공유된 무한 캔버스에 동시에 그림을 그리고, 쓰고, 주석을 달 수 있게 해주는 자체 호스팅되는 실시간 협업 화이트보드입니다. 자유로운 손 그림, 기하학적 도형, 텍스트 및 이미지 삽입을 지원하며 연결된 모든 참가자 간에 즉시 동기화됩니다.

VPS에 WBO를 자체 호스팅하면 팀에게 세션 간에도 활성 상태를 유지하며 콘텐츠를 타사 서비스에 노출하지 않는 비공개 화이트보드를 제공합니다. 영구적인 캔버스는 진행 중인 프로젝트를 위해 안정적인 URL에서 계속 액세스할 수 있으므로, 원격 스프린트 계획, 교육, 기술 다이어그램 및 창의적인 브레인스토밍 세션에 이상적입니다.