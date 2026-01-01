원클릭 설치로 WBO 배포.
공유 캔버스에서 팀 브레인스토밍, 원격 회의 및 시각적 계획을 위한 실시간 협업 화이트보드.
WBO용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
WBO 활용으로 만들 수 있는 것
WBO (화이트보드 온라인)는 여러 사용자가 공유된 무한 캔버스에 동시에 그림을 그리고, 쓰고, 주석을 달 수 있게 해주는 자체 호스팅되는 실시간 협업 화이트보드입니다. 자유로운 손 그림, 기하학적 도형, 텍스트 및 이미지 삽입을 지원하며 연결된 모든 참가자 간에 즉시 동기화됩니다.
VPS에 WBO를 자체 호스팅하면 팀에게 세션 간에도 활성 상태를 유지하며 콘텐츠를 타사 서비스에 노출하지 않는 비공개 화이트보드를 제공합니다. 영구적인 캔버스는 진행 중인 프로젝트를 위해 안정적인 URL에서 계속 액세스할 수 있으므로, 원격 스프린트 계획, 교육, 기술 다이어그램 및 창의적인 브레인스토밍 세션에 이상적입니다.
WBO의 주요 특징
실시간 협업
여러 사용자가 즉각적인 동기화와 새로 고침 없이 동일한 캔버스에서 동시에 그림을 그리고 주석을 달 수 있습니다.
지속적인 캔버스
화이트보드 콘텐츠는 자동으로 저장되며, 참가자들이 다시 연결할 때마다 동일한 URL에서 접근할 수 있습니다.
그리기 도구
자유형 그리기, 기하학적 도형, 텍스트 레이블 및 이미지 업로드는 화이트보드 사용 사례의 전체 범위를 다룹니다.
계정 필요 없음
화이트보드 URL을 가진 누구나 등록 또는 로그인 장벽 없이 즉시 참여하고 기여할 수 있습니다.
Hostinger에서 WBO을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.