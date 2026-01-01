Lightdash는 dbt(데이터 빌드 도구)와 기본적으로 작동하도록 설계된 오픈 소스 비즈니스 인텔리전스 플랫폼입니다. BI 도구 내에서 지표 정의를 다시 구축하는 대신, Lightdash는 기존 dbt 모델, 테스트 및 문서를 읽어 탐색 인터페이스와 지표 레이어를 자동 생성합니다. 이는 분석 로직을 코드 내에서 버전 관리하여 제자리에 유지합니다. 팀은 dbt 프로젝트에서 이미 완료된 작업을 중복하지 않고 대시보드를 구축하고, 임시 쿼리를 실행하며, 보고서 전송을 예약할 수 있습니다.

범용 BI 도구와 달리, Lightdash의 '단일 진실 공급원' 접근 방식은 dbt 모델이 변경될 때 이를 기반으로 구축된 모든 차트가 자동으로 업데이트됨을 의미합니다. Lightdash를 자체 호스팅하면 분석 팀이 타사 클라우드 플랫폼을 통해 쿼리 결과를 라우팅할 필요 없이 데이터 인프라를 완벽하게 제어할 수 있습니다.