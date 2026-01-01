원클릭 설치로 Lightdash 배포
dbt를 기반으로 구축된 오픈 소스 BI 플랫폼으로, 데이터 모델을 즉시 대시보드 및 차트로 변환합니다.
Lightdash용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Lightdash 활용으로 만들 수 있는 것
Lightdash는 dbt(데이터 빌드 도구)와 기본적으로 작동하도록 설계된 오픈 소스 비즈니스 인텔리전스 플랫폼입니다. BI 도구 내에서 지표 정의를 다시 구축하는 대신, Lightdash는 기존 dbt 모델, 테스트 및 문서를 읽어 탐색 인터페이스와 지표 레이어를 자동 생성합니다. 이는 분석 로직을 코드 내에서 버전 관리하여 제자리에 유지합니다. 팀은 dbt 프로젝트에서 이미 완료된 작업을 중복하지 않고 대시보드를 구축하고, 임시 쿼리를 실행하며, 보고서 전송을 예약할 수 있습니다.
범용 BI 도구와 달리, Lightdash의 '단일 진실 공급원' 접근 방식은 dbt 모델이 변경될 때 이를 기반으로 구축된 모든 차트가 자동으로 업데이트됨을 의미합니다. Lightdash를 자체 호스팅하면 분석 팀이 타사 클라우드 플랫폼을 통해 쿼리 결과를 라우팅할 필요 없이 데이터 인프라를 완벽하게 제어할 수 있습니다.
Lightdash의 주요 특징
dbt 네이티브 메트릭 레이어
Lightdash는 기존 dbt 모델, 테스트 및 YAML 문서를 읽어 탐색 UI를 생성하여, 별도의 BI 도구에서 지표를 재정의할 필요를 없앱니다.
애드혹 SQL 탐색기
브라우저에서 직접 데이터 웨어하우스에 대해 임시 쿼리를 실행할 수 있으며, 열 정의 및 테스트 결과는 dbt 메타데이터에서 자동으로 가져옵니다.
예정된 보고서 전달
반복적인 대시보드 스냅샷을 구성하여 이메일 또는 Slack으로 정기적으로 전송하고, 수동으로 내보내거나 다운로드할 필요 없이 이해관계자에게 최신 정보를 제공합니다.
AI 데이터 코파일럿
dbt 프로젝트에 이미 정의된 메트릭 레이어를 기반으로, 자연어로 데이터에 대해 질문하고 차트 제안을 받으세요.
버전 관리되는 분석
분석 정의는 데이터 모델과 함께 dbt 코드에 존재하며, 표준 Git 워크플로우를 통해 차트 및 지표 변경 사항을 검토, 비교, 배포 가능하게 합니다.
Hostinger에서 Lightdash을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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