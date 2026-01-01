MaxKB 원클릭 설치
문서 및 데이터 소스에서 AI 지식 베이스 에이전트를 구축하기 위한 오픈 소스 RAG 플랫폼입니다.
MaxKB용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
MaxKB 활용으로 만들 수 있는 것
MaxKB는 검색 증강 생성(RAG) 기반의 엔터프라이즈 AI 지식 베이스 에이전트 구축을 위한 오픈 소스 플랫폼입니다. PDF, Word, Excel, Markdown, HTML 파일을 벡터 임베딩으로 처리하고, OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek 또는 로컬 모델 등 사용자가 선택한 LLM에 연결합니다. 시각적 워크플로 엔진을 통해 팀은 코드를 작성하지 않고도 지능형 Q&A 에이전트를 배포할 수 있습니다.
자체 VPS에 MaxKB를 호스팅하면 독점 문서, 고객 상호 작용 및 비즈니스 지식을 인프라 내에 완전히 유지하여 쿼리당 클라우드 비용을 없애고 모델 선택 및 데이터 프라이버시에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다.
MaxKB의 주요 특징
RAG 기반 질의응답
복잡한 쿼리에 대한 정확하고 출처에 기반한 답변을 위해 문서를 자동으로 벡터 임베딩으로 처리합니다.
다중 형식 수집
PDF, Word, Excel, Markdown, HTML, 일반 텍스트를 가져오며, 온라인 콘텐츠에서 지식 기반을 구축하기 위한 웹 크롤링 기능도 제공합니다.
모델 유연성
OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek 및 로컬 호스팅 모델과 함께 작동하므로 비용과 개인 정보 보호에 가장 적합한 것을 선택할 수 있습니다.
시각적 워크플로우 엔진
다단계 AI 프로세스를 오케스트레이션하고 에이전트를 고객 서비스 또는 HR 시스템에 코드를 작성하지 않고도 통합합니다.
API 통합
전체 REST API 및 임베드 스니펫을 통해 AI 에이전트를 기존 웹사이트나 애플리케이션에 간편하게 추가할 수 있습니다.
Hostinger에서 MaxKB을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.