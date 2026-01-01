MaxKB는 검색 증강 생성(RAG) 기반의 엔터프라이즈 AI 지식 베이스 에이전트 구축을 위한 오픈 소스 플랫폼입니다. PDF, Word, Excel, Markdown, HTML 파일을 벡터 임베딩으로 처리하고, OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek 또는 로컬 모델 등 사용자가 선택한 LLM에 연결합니다. 시각적 워크플로 엔진을 통해 팀은 코드를 작성하지 않고도 지능형 Q&A 에이전트를 배포할 수 있습니다.

자체 VPS에 MaxKB를 호스팅하면 독점 문서, 고객 상호 작용 및 비즈니스 지식을 인프라 내에 완전히 유지하여 쿼리당 클라우드 비용을 없애고 모델 선택 및 데이터 프라이버시에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다.