GeoServer 원클릭 설치.
WMS, WFS, WCS와 같은 OGC 표준을 통해 지도 및 공간 데이터를 게시하는 오픈 소스 지리공간 서버입니다.
GeoServer용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
GeoServer 활용으로 만들 수 있는 것
GeoServer는 개방형 OGC 표준을 사용하여 지리 공간 데이터를 게시, 공유 및 편집할 수 있게 해주는 오픈 소스 자바 서버입니다. PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF 및 수십 가지 다른 형식에서 벡터 및 래스터 소스를 읽어 들인 다음, 모든 GIS 클라이언트 또는 웹 매핑 라이브러리가 사용할 수 있도록 Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service 및 Web Processing Service 엔드포인트를 통해 노출합니다.
자체 VPS에 GeoServer를 자체 호스팅하면 독점 데이터셋, 레이어 스타일 및 액세스 규칙을 사용자가 제어하는 인프라 내에 유지할 수 있으며, 레이어당 요금이나 업로드 제한이 없습니다. 브라우저 기반 관리 콘솔을 통해 XML을 건드리지 않고도 저장소를 추가하고, 레이어를 구성하며, 캐싱을 조정할 수 있으며, 영구 데이터 디렉터리는 컨테이너 재시작 및 업그레이드 후에도 유지됩니다.
GeoServer의 주요 특징
OGC 표준 지원
WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS 및 OGC API 엔드포인트를 제공하여 어떤 표준 준수 GIS 또는 웹 매핑 클라이언트라도 사용자 지정 어댑터 없이 연결할 수 있습니다.
많은 데이터 소스
단일 서버에서 PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID 및 기타 벡터 및 래스터 형식을 읽습니다.
사용자 정의 지도 스타일링
SLD 또는 CSS 규칙으로 레이어를 스타일링하고, 관리 콘솔에서 실시간으로 미리 보고, 동일한 스타일을 여러 지도 및 타일 캐시에서 재사용할 수 있습니다.
내장 타일 캐싱
통합 GeoWebCache는 맵 타일을 사전 렌더링하고 제공하여, 무거운 WMS 레이어도 추가 캐싱 서비스 없이도 부하 시 빠르게 유지됩니다.
브라우저 관리 콘솔
XML을 편집하거나 서버를 재시작할 필요 없이 웹 UI에서 워크스페이스, 데이터 저장소, 레이어 및 접근 규칙을 구성할 수 있습니다.
레이어 접속 보안
계층별 및 서비스별 보안 규칙은 역할 기반 인증을 통해 민감한 데이터 세트를 적절한 사용자 및 클라이언트에게만 제한합니다.
Hostinger에서 GeoServer을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.