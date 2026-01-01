GeoServer는 개방형 OGC 표준을 사용하여 지리 공간 데이터를 게시, 공유 및 편집할 수 있게 해주는 오픈 소스 자바 서버입니다. PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF 및 수십 가지 다른 형식에서 벡터 및 래스터 소스를 읽어 들인 다음, 모든 GIS 클라이언트 또는 웹 매핑 라이브러리가 사용할 수 있도록 Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service 및 Web Processing Service 엔드포인트를 통해 노출합니다.

자체 VPS에 GeoServer를 자체 호스팅하면 독점 데이터셋, 레이어 스타일 및 액세스 규칙을 사용자가 제어하는 인프라 내에 유지할 수 있으며, 레이어당 요금이나 업로드 제한이 없습니다. 브라우저 기반 관리 콘솔을 통해 XML을 건드리지 않고도 저장소를 추가하고, 레이어를 구성하며, 캐싱을 조정할 수 있으며, 영구 데이터 디렉터리는 컨테이너 재시작 및 업그레이드 후에도 유지됩니다.