Overleaf는 전 세계 수백만 명의 연구자, 학자, 엔지니어가 사용하는 브라우저 기반 협업 LaTeX 편집기입니다. 로컬 LaTeX 설치를 클라우드 기반 환경으로 대체하여 팀이 실시간으로 문서를 작성, 컴파일, 검토할 수 있으며 — 커스텀 패키지, BibTeX, 상호 참조를 포함한 완전한 LaTeX 기능을 지원합니다.

자체 VPS에서 Overleaf를 셀프 호스팅하면 민감한 연구 자료, 독점 원고, 기관 문서를 완전히 직접 통제할 수 있습니다. 데이터가 자체 인프라 밖으로 나가거나 사용자당 SaaS 구독이 필요 없이, 클라우드 서비스와 동일한 실시간 협업 및 풍부한 LaTeX 컴파일 파이프라인을 사용할 수 있습니다.