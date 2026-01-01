원클릭 설치로 Overleaf 배포
과학 논문 작성, 연구 논문 및 기술 문서용 오픈 소스 협업 LaTeX 편집기.
Overleaf용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Overleaf 활용으로 만들 수 있는 것
Overleaf는 전 세계 수백만 명의 연구자, 학자, 엔지니어가 사용하는 브라우저 기반 협업 LaTeX 편집기입니다. 로컬 LaTeX 설치를 클라우드 기반 환경으로 대체하여 팀이 실시간으로 문서를 작성, 컴파일, 검토할 수 있으며 — 커스텀 패키지, BibTeX, 상호 참조를 포함한 완전한 LaTeX 기능을 지원합니다.
자체 VPS에서 Overleaf를 셀프 호스팅하면 민감한 연구 자료, 독점 원고, 기관 문서를 완전히 직접 통제할 수 있습니다. 데이터가 자체 인프라 밖으로 나가거나 사용자당 SaaS 구독이 필요 없이, 클라우드 서비스와 동일한 실시간 협업 및 풍부한 LaTeX 컴파일 파이프라인을 사용할 수 있습니다.
Overleaf의 주요 특징
실시간 협업
여러 명의 저자가 동일한 LaTeX 문서를 동시에 편집하며, 변경 사항은 모든 공동 작업자에게 즉시 나타납니다.
전체 LaTeX 컴파일
pdfLaTeX, XeLaTeX, LuaLaTeX를 사용하여 문서를 컴파일하며, 사용자 지정 패키지, BibTeX, Biber 참고문헌을 지원합니다.
버전 기록
문서의 모든 저장된 버전은 보존되며, 변경 사항을 비교하고 프로젝트의 이전 상태로 복원할 수 있습니다.
풍부한 템플릿 라이브러리
수동 설정 없이 내장된 학술, 저널, 논문 및 프레젠테이션 템플릿 라이브러리에서 새 문서를 시작합니다.
변경 내용 추적
공동 작업자의 개별 편집을 검토하고 수락하거나 거부할 수 있으며, 학술 출판에서 사용되는 검토 워크플로와 일치합니다.
Git 통합
Git 저장소에서 프로젝트를 푸시하고 풀링하여 브라우저 기반 편집기와 함께 로컬 편집 워크플로우를 사용할 수 있습니다.
Hostinger에서 Overleaf을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.