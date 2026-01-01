R2R 원클릭 설치 배포.
AI 애플리케이션을 위한 하이브리드 검색, 지식 그래프, 에이전트 기반 검색 API를 갖춘 상용 수준의 RAG 프레임워크.
R2R용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
R2R 활용으로 만들 수 있는 것
R2R은 처음부터 프로덕션 배포를 위해 구축된 오픈 소스 검색 증강 생성 프레임워크입니다. 이는 하이브리드 의미론적 및 키워드 검색과 상호 순위 융합, 자동 지식 그래프 구축, 다중 모드 문서 수집, 그리고 대규모 언어 모델이 추론 루프의 일부로 검색을 조율할 수 있도록 하는 에이전트형 검색 API를 결합합니다.
자체 VPS에 R2R을 자체 호스팅하면 문서, 벡터 인덱스 및 대화 기록을 완벽하게 제어할 수 있으며, 쿼리당 수수료가 없고 지식 기반에 대한 제3자 접근이 없습니다. 이 배포는 R2R API를 공식 대시보드 및 PostgreSQL과 pgvector 저장소와 페어링하여, 모든 LLM 제공업체와 확장할 수 있는 완전한 RAG 스택을 제공합니다.
R2R의 주요 특징
하이브리드 검색
벡터 유사성 및 전체 텍스트 키워드 검색을 상호 순위 융합과 결합하여 모든 쿼리에 대해 가장 관련성 높은 컨텍스트를 찾아냅니다.
지식 그래프
자동 개체 및 관계 추출은 벡터와 함께 그래프 인덱스를 구축하여, 평면 검색으로는 따라올 수 없는 문서 간 추론을 가능하게 합니다.
멀티모달 인제스천
PDF, Word 문서, 스프레드시트, 이미지 및 오디오를 각 형식에 대한 사용자 지정 수집 코드를 작성할 필요 없이 통합 인덱스로 파싱합니다.
Agentic RAG
추론 에이전트는 답변을 반복적으로 검색하고, 비판적으로 평가하며, 개선하여 단일 샷 RAG 파이프라인보다 더 높은 품질의 응답을 생성합니다.
다중 공급자 LLM
OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama 및 20개 이상의 다른 LLM 제공업체를 단일 구성으로 연결하세요 — 재인덱싱이 필요 없습니다.
REST API 및 SDK
완전한 REST API와 공식 Python 및 JavaScript SDK를 통해 R2R 검색을 사용자 지정 애플리케이션 및 자동화된 파이프라인에 통합할 수 있습니다.
Hostinger에서 R2R을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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