R2R은 처음부터 프로덕션 배포를 위해 구축된 오픈 소스 검색 증강 생성 프레임워크입니다. 이는 하이브리드 의미론적 및 키워드 검색과 상호 순위 융합, 자동 지식 그래프 구축, 다중 모드 문서 수집, 그리고 대규모 언어 모델이 추론 루프의 일부로 검색을 조율할 수 있도록 하는 에이전트형 검색 API를 결합합니다.

자체 VPS에 R2R을 자체 호스팅하면 문서, 벡터 인덱스 및 대화 기록을 완벽하게 제어할 수 있으며, 쿼리당 수수료가 없고 지식 기반에 대한 제3자 접근이 없습니다. 이 배포는 R2R API를 공식 대시보드 및 PostgreSQL과 pgvector 저장소와 페어링하여, 모든 LLM 제공업체와 확장할 수 있는 완전한 RAG 스택을 제공합니다.