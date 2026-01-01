시어는 오버시어와 젤리시어의 장점을 단일 애플리케이션으로 통합하여 Jellyfin, Plex, Emby를 기본적으로 지원하는 오픈소스 미디어 요청 및 검색 플랫폼입니다. 사용자는 영화 및 TV 프로그램을 검색하고 요청을 제출하며, 관리자는 깔끔한 대시보드를 통해 이를 승인합니다. — Sonarr와 Radarr는 실제 다운로드를 자동으로 처리합니다.

시어를 자체 호스팅하면 미디어 서버 자격 증명 및 API 키를 자체 인프라 내에 유지하면서, 가족과 친구들에게 자동화 도구에 직접 접근하지 않고도 콘텐츠를 요청할 수 있는 세련된 방법을 제공합니다. VPS 배포의 24시간 연중무휴 가용성은 홈 네트워크 온라인 여부와 관계없이 요청 제출 및 알림이 안정적으로 작동하도록 보장합니다.