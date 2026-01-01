Seerr 원클릭 설치
Jellyfin, Plex, Emby를 위한 통합 미디어 요청 플랫폼으로, Sonarr 및 Radarr를 통해 자동 처리됩니다.
Seerr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Seerr 활용으로 만들 수 있는 것
시어는 오버시어와 젤리시어의 장점을 단일 애플리케이션으로 통합하여 Jellyfin, Plex, Emby를 기본적으로 지원하는 오픈소스 미디어 요청 및 검색 플랫폼입니다. 사용자는 영화 및 TV 프로그램을 검색하고 요청을 제출하며, 관리자는 깔끔한 대시보드를 통해 이를 승인합니다. — Sonarr와 Radarr는 실제 다운로드를 자동으로 처리합니다.
시어를 자체 호스팅하면 미디어 서버 자격 증명 및 API 키를 자체 인프라 내에 유지하면서, 가족과 친구들에게 자동화 도구에 직접 접근하지 않고도 콘텐츠를 요청할 수 있는 세련된 방법을 제공합니다. VPS 배포의 24시간 연중무휴 가용성은 홈 네트워크 온라인 여부와 관계없이 요청 제출 및 알림이 안정적으로 작동하도록 보장합니다.
Seerr의 주요 특징
다중 서버 지원
Jellyfin, Plex, Emby와 함께 작동하며 싱글 사인온을 포함하여, 사용자는 미디어 서버에 사용하는 동일한 자격 증명으로 로그인합니다.
Sonarr 및 Radarr 통합
승인된 요청을 TV 프로그램의 경우 Sonarr로, 영화의 경우 Radarr로 자동으로 보내 요청부터 라이브러리까지 전체 파이프라인을 완료합니다.
복제 방지
요청을 수락하기 전에 기존 미디어 라이브러리를 스캔하여 이미 사용 가능한 콘텐츠에 대한 불필요한 다운로드를 방지합니다.
세분화된 권한
역할 기반 접근 제어 및 사용자별 요청 할당량을 통해 관리자는 사용자가 무엇을 요청할 수 있는지, 그리고 얼마나 자주 요청할 수 있는지를 관리할 수 있습니다.
다채널 알림
사용자가 요청에 대해 알림을 받을 수 있도록 Discord, Telegram, Slack, 이메일, 웹훅을 통해 승인 및 가용성 알림을 보냅니다.
Hostinger에서 Seerr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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