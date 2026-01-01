ZITADEL은 최신 애플리케이션을 위한 인증, 권한 부여 및 사용자 관리를 제공하는 클라우드 네이티브 오픈 소스 ID 및 액세스 관리 플랫폼입니다. OIDC, OAuth 2.0, SAML 및 패스키를 기본으로 지원하여 Auth0, Keycloak 또는 AWS Cognito를 완벽하게 대체할 수 있는 자체 호스팅 솔루션입니다.

자체 VPS에 ZITADEL을 자체 호스팅하면 사용자 데이터, 규정 준수 요구 사항 및 인증 흐름을 완벽하게 제어할 수 있으며, 사용자당 요금이나 벤더 종속이 없습니다. 이벤트 기반 아키텍처는 모든 ID 작업에 대한 완전하고 변경 불가능한 감사 추적을 보장합니다.